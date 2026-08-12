Kiko Matamoros confiesa el dineral que se ganaba antes en televisión: «Era una barbaridad»
El ex colaborador de 'Sálvame' ha hecho públicas algunas cifras
No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los colaboradores de televisión que más ha dado de qué hablar. No solamente como tertuliano, sino también como personaje público. Y es que si hay algo por lo que ha destacado especialmente, es por no tener pelos en la lengua y decir las cosas tal cual las piensa, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Recientemente, hemos podido ver a Kiko Matamoros en el podcast La última cena, con Nacho Pla. De esta forma, entre otras tantas cuestiones, se ha sincerado como nunca sobre la televisión del pasado y los cachés tan sumamente desorbitados que se pagaban en diversos programas históricos, como es el caso de Crónicas Marcianas o, incluso, Tómbola.
Por si fuera poco, durante su paso por el mencionado podcast, el colaborador de televisión decidió sincerarse como nunca sobre la gran amistad que le une a Rafa Mora, pero también la inteligencia que este demostró a la hora de asegurar su futuro financiero. Pero no todo queda ahí, puesto que también ha dado a conocer las impresionantes cifras que llegó a cobrar en sus entrevistas más sonadas y polémicas. Todo comenzó cuando Nacho Pla no dudó un solo segundo en hacerle la siguiente pregunta: «¿Cuánto es lo máximo que ganaste en una aparición televisiva en el pasado?». El invitado del podcast no tardó en responder: «De verdad que no lo recuerdo exactamente cuánto fue, pero yo creo que rondaría los 75.000 o los 80.000 euros».
Algo que descolocó por completo al presentador: «¿Pero por un programa?». Kiko Matamoros fue contundente: «Hombre, claro. Un programa al que vas a una entrevista». Y añadió: «Yo creo que mi primer programa, mi primera entrevista, fue aproximadamente unos 30.000 euros. La primera intervención, al cambio».
Lejos de que todo quede ahí, el tertuliano fue mucho más allá: «Ese era el negocio. Yo he conseguido, por ejemplo, con María de Mora, fueron 200 y pico mil euros por dos intervenciones. Con Carmen Ordóñez, y te estoy hablando, que falleció hace ya muchos años, y cerrábamos Tómbolas en 50.000 o 60.000 euros».
El presentador decidió hablar: «Kiko, pero si pudiste ganar 80.000 euros en una noche de televisión, ¡es que te forrabas!». El invitado respondió: «Que se ganaba muchísimo dinero, yo lo digo. Yo ganaba en Crónicas Marcianas 4.000 euros por 40 minutos. Era una barbaridad, comparado con lo que se paga ahora. Ahora deben ganar eso en un programa de tarde todos los que están allí metidos cuatro horas. Ha cambiado muchísimo».
Tras hablar de su hermano Coto Matamoros y del motivo por el que verdaderamente desapareció de Crónicas Marcianas –y le brindó a Kiko la opción de entrar al programa–, el invitado del podcast La última cena volvió a incidir en el dineral que se cobraba en la televisión antiguamente: «Sí, se ha ganado mucho dinero. Y lo han ganado todos, ¿eh? Lo han ganado las cadenas, las productoras y lo hemos ganado los que hemos estado metidos en harina».
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