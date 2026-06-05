La impactante imagen de Kiko Matamoros tras pasar por quirófano: «Me he rebanado la papada»

En las últimas horas, Kiko Matamoros ha vuelto a convertirse en noticia. En esta ocasión, por algo que nada tiene que ver con el ámbito profesional, ni mucho menos, sino por la nueva decisión que ha tomado. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al nuevo retoque estético al que se ha sometido. A través de su perfil oficial en Instagram, los seguidores del que fuese colaborador de Sálvame se han visto sorprendidos no solamente por la noticia en cuestión, sino por las imágenes que ha compartido. En ella, podemos ver a Kiko Matamoros recién salido de la operación junto a una fotografía de su juventud. En ese momento, dio a conocer que había decidido someterse a una nueva operación. «Hoy me he sometido a una intervención de cirugía estética. Me he rebanado la papada». Todo ello mientras aprovechaba la ocasión para dar a conocer lo que pensaba sobre la candidatura de Riquelme a presidir el Real Madrid C.F.

Pero no todo queda ahí, puesto que, horas más tarde, Kiko Matamoros dio el paso de compartir una imagen mucho más explícita de su postoperación. En ella, podíamos apreciar numerosos puntos en la oreja e, incluso, algunos apósitos justo debajo de la nariz. Una imagen, cuanto menos, impactante. «Tengo más puntos que votos va a sacar Rick el domingo», ha escrito Matamoros en la publicación realizada en la mencionada red social, refiriéndose, de nuevo, a Riquelme, uno de los candidatos a la presidencia del Real Madrid C.F. Después de dar las gracias a la clínica en la que se ha realizado el tratamiento –especialmente al doctor que ha llevado a cabo la intervención–, el tertuliano ha explicado que se ha sometido a un «lifting cervical profundo».

Por si fuera poco, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Estoy para hacer cine (lo del terror os lo podéis ahorrar). Hoy tenemos programa y quiero hablar de todo un poco». Horas más tarde de esta publicación, se emitió en directo en el canal de YouTube de LosKikosTV una nueva entrega de Entrañables Criaturas, el programa de Kiko Matamoros y Kiko Hernández.

El marido de Fran Antón hizo saber a los espectadores el motivo por el que se encontraba solo. Poco después, quiso llamar por teléfono a su compañero de aventuras, para preguntarle dónde se había operado y cómo se encontraba. «En Barcelona. He pasado la noche de hospital allí y ya estoy en casa», comenzó explicando Matamoros.

Lejos de que todo quede ahí, hizo saber a su compañero que no tardaría mucho en volver a compartir programa con él: «Para poder hacer un poco de vida normal, yo creo que a finales de la semana que viene ya voy a estar dando guerra». Como no podía ser de otra forma, Matamoros aprovechó para volver a apoyar, una vez más, la candidatura de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid C.F.

Algo en lo que su compañero le apoyó, pero quiso preguntarle cómo se encontraba tras someterse a esa compleja operación. El marido de Marta López Álamo se sinceró al respecto: «Es una cirugía invasiva dentro de lo que es la estética, es de las más complicadas… pero bien, la verdad es que estoy bien».

Poco después, Hernández hizo una videollamada con su amigo y, por tanto, tuvo la oportunidad de mostrar en exclusiva a los espectadores del programa la primera imagen de Kiko Matamoros tras la operación. De esta manera, pudieron hacerse una idea de cómo va a quedar el resultado. Además, incidió en que, si todo sale como está previsto, Los Kikos volverán a aparecer juntos en imagen para seguir haciendo de las suyas.