Los vecinos de La Adrada ante el incendio de Burgohondo: «Esto ha sido el infierno… la UME nos ha abandonado»

El incendio generado en la localidad abulense de Burgohondo, catalogado como el más grande de la historia en España, ha afectado también a varios pueblos cercanos pertenecientes al valle del Tiétar, entre ellos Sotillo de la Adrada, Arenas de San Pedro, Candeleda o La Adrada. De este último es Rubén Ruíz, vecino de 20 años que nos cuenta cómo ha vivido su familia lo que él cataloga como «un infierno».

A pesar de que Burgohondo está a más de 60 kilómetros de distancia de La Adrada, el fuego se ha propagado de manera incesante debido a la inmensa cantidad de vegetación que se encuentra en el valle, haciendo que los vecinos hayan tenido que ser primero confinados y después evacuados de sus domicilios.

¿Qué daños ha causado el incendio en La Adrada?

«El incendio ha cercado al pueblo, haciendo que la situación que se ha vivido desde hace dos días sea un auténtico infierno», relata Rubén, quien ha vivido de primera mano el riesgo de ver su casa quemada. Su domicilio se encuentra a las afueras del pueblo, en una zona en la que se suponía que «no podía llegar el fuego de ninguna manera». La zona de vegetación queda separada de su urbanización por una ancha carretera, que los servicios de emergencia catalogaron como «zona que no podía arder».

Sin embargo, al recibir una fotografía de su madre con el fuego al lado de la casa, Rubén se alertó y llamó a su familia «para pedirle que abandonasen la casa». Una angustia que aumentó al escuchar a la madre gritando a su padre que tenían «el fuego encima». Unos momentos que el joven ha catalogado como «los más angustiosos de mi vida», sumado a las fotos que recibía, que le han hecho «sentir verdadero pánico… parecía eso el infierno».

La UME «no ha hecho su trabajo»

Algo que critica Rubén, y «varios vecinos con los que he podido hablar», es la «negligencia de la UME ante el incendio». Denuncian que «sólo una persona está trabajando mientras las demás están mirando, negando la ayuda de los voluntarios o haciendo cortafuegos a ras de pueblo, donde es inviable», declara este vecino.

«Llevan desde el día 25 en el pueblo, pero es como si no estuvieran haciendo nada… La opinión popular es que han dejado el pueblo a su suerte, sin dejar a los vecinos proteger sus casas, sus animales y el pueblo en general», concluye Rubén, quien muestra una completa crispación con la labor de la UME en el incendio, la cual cataloga como una «dejación de sus funciones».

¿Dónde han sido evacuados los vecinos de La Adrada?

Tras recibir el aviso en el teléfono el día 25 de julio, el pueblo quedó confinado, pero con el avance incesante de las llamas, los vecinos se vieron obligados a evacuar Talavera de la Reina, tras varios traslados. Sin embargo, la familia de Rubén, con dos personas en situación de movilidad reducida, decidió «quedarse en el pueblo, ya que les era casi imposible a estas dos personas hacer varias noches en un polideportivo».