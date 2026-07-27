El fuego golpea media España: así puedes seguir la evolución de los incendios

Desgraciadamente, España afronta esta semana graves incendios forestales activos a la vez en diferentes comunidades, y muchos usuarios buscan cómo consultar su evolución sin depender solo de la televisión. Existen apps para seguir los incendios forestales en tiempo real que usan datos de satélite y de los propios servicios de emergencia, y conviene saber cuáles son las fiables y cuáles son meramente informativas.

Qué está pasando ahora mismo

El Gobierno ha ampliado la declaración de emergencia de interés nacional a la provincia de Toledo, sumada ya a los incendios activos en Madrid y Ávila, con cortes de carretera en la M-501, M-507, M-512 y M-533, y miles de evacuados en localidades como Cebreros, La Atalaya o Burgohondo. En Guadalajara hay más de una decena de vías cortadas. En la Comunidad Valenciana, el fuego originado en La Vall d’Uixó (Castellón) ya ha dejado el rastro de 16.000 personas evacuadas de 15 municipios.

Los mapas de satélite, la fuente más fiable para ver el fuego en directo

El sistema más riguroso es NASA FIRMS, que detecta focos de calor por satélite (sensores VIIRS y MODIS) y actualiza varias veces al día, con cobertura mundial. Para España y Europa, el sistema de referencia es Copernicus EFFIS, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, que calcula superficie quemada a partir de imágenes satelitales y lo integra con los datos oficiales que envían las comunidades autónomas. Global Forest Watch ofrece una capa similar a escala global, útil para comparar con otros países. Ninguno de los tres sustituye a un parte oficial, pero son la base con la que trabajan la mayoría de mapas y apps que circulan estos días.

Las apps para el móvil, escasas

Incendios Forestales España (Wildfire Watch) está disponible tanto en Google Play como en App Store La app permite consultar un mapa y un listado de incendios activos, clasificados por un código de colores según su gravedad (desde «no confirmado» hasta «activo» o «extinguido»), y también deja que los propios usuarios reporten focos y compartan fotos, algo útil para tener una primera referencia pero que conviene contrastar siempre con la fuente oficial. Por ahora cubre Andalucía y Comunidad Valenciana, con previsión de ampliar a más comunidades. Watch Duty, la app estadounidense que se hizo muy popular durante los incendios de California, no tiene de momento cobertura confirmada en España.

Por qué ningún mapa sustituye al 112

Los focos de calor por satélite y las áreas quemadas estimadas son datos informativos, no órdenes de evacuación. Esas solo las emiten los servicios de emergencia de cada comunidad (112, Bomberos, Protección Civil), y son la única fuente que hay que seguir si se vive en una zona afectada o cerca de ella. Un mapa puede ayudar a entender la magnitud del incendio, pero la decisión de salir de casa o cortar una carretera la toma siempre la autoridad competente, nunca una app.