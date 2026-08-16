El Barcelona alcanza un acuerdo con el Manchester City y el fichaje de Rodrigo es inminente

En Barcelona hay fumata blanca por Rodrigo después de semanas de negociaciones. El centrocampista cambiará el Manchester City de Maresca, que estrenó su temporada perdiendo la Supercopa inglesa, por el Barcelona de Flick. El club catalán ha alcanzado un principio de acuerdo con el equipo inglés fijado en 60 millones de euros fijos y diez más en variables. El centrocampista se unirá al equipo azulgrana para las cuatro próximas temporadas.

El Manchester City ha aceptado la oferta más alta presentada por el Barcelona, que empezó las negociaciones por debajo de los 50 millones de euros más 10 en variables y luego subió a los 60 fijos sin variables. Finalmente, deberá abonar la última cantidad fija y añadir los mencionados diez millones de euros en variables. Ambos clubes han alcanzado el acuerdo con Rodrigo en suelo inglés, pues se unió hace unos días a los entrenamientos del conjunto de Maresca.

Se espera, si la burocracia lo permite, que Rodrigo sea presentado como jugador azulgrana antes del Joan Gamper, cuya fecha es el próximo miércoles. Cumplirá el centrocampista su deseo de unirse a la columna vertebral de jugadores con los que consiguió el Mundial con España. Los Joan García, Eric García, Cubarsí, Dani Olmo, Gavi, Pedri y Lamine Yamal. La negociación entre Barcelona y Manchester City se ha dilatado en el tiempo por las diferencias económicas.

Los ingleses, que no estaban dispuestos a regalar al futbolista, pedían más ante las ofertas insuficientes de los catalanes, que fueron elevando sus pretensiones hasta dejar la diferencia en diez millones que finalmente serán variables. El Barcelona da así un salto de calidad con Rodrigo, Balón de Oro 2024 y un jugador cuya cultura futbolística casa con la filosofía azulgrana.

Cabe recordar que Rodrigo, que vestirá de azulgrana, estuvo cerca de hacerlo de blanco. El Real Madrid era optimista con su fichaje y presentó una gran oferta para hacerse con sus servicios, sin embargo, la irrupción del Barcelona cambió el escenario. Hizo que la balanza de Rodrigo se inclinara por el club catalán, con el que firma para las próximas cuatro temporadas. El Barcelona ya tiene su galáctico.