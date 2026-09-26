Cielos poco nubosos y brumas en Andalucía: viento moderado y cambios a partir del mediodía, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán hoy en buena parte de Andalucía, aunque se esperan nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo, especialmente en el área del Estrecho, que se tornarán más nubosos a partir del mediodía. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o con ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán en el interior de la vertiente mediterránea. Vientos moderados del este afectarán la costa, con un levante fuerte y rachas intensas en zonas expuestas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 26 de septiembre

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se despereza lento mientras Sevilla se prepara para un día cálido y despejado. A medida que las primeras luces del sol recorren la ciudad, se espera una temperatura mínima de 20 grados, con la sensación térmica elevándose hasta los 40 a lo largo de la jornada. Aunque el viento permanece casi tranquilo, con ráfagas suaves, la humedad relativa alcanzará un 65%, creando un ambiente calido que recordará a los sevillanos que el verano aún no se ha despedido.

Ya por la tarde, las temperaturas subirán hasta un máximo de 39 grados, haciendo que el calor sea palpable. A pesar de que hay margen para chubascos, no se anticipan lluvias significativas y la tarde se presentará radiante bajo un cielo despejado. Cuando el sol se despida a las 20:14, la noche ofrecerá un respiro fresco con temperaturas que caerán a los 25 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

CÃ³rdoba: ambiente inestable con posibles lluvias

La jornada en Córdoba se presenta con un aire denso y una atmósfera cargada de inestabilidad, como si la ciudad respirara en anticipación de cambios. Desde primera hora, el cielo gris se impone, mientras el viento, que sopla con fuerza moderada desde el norte, se hace sentir con ráfagas que añaden un toque de intensidad al amanecer.

Por la mañana, las temperaturas rondarán los 17°C, pero a medida que avancen las horas, el termómetro subirá hasta alcanzar los 39°C. Sin embargo, la tarde traerá consigo la probabilidad de lluvias y un descenso notable en la sensación térmica. La humedad podrá resultar agobiante, así que no olvides llevar paraguas si sales.

En Huelva, cielo despejado y suave brisa

La mañana se presenta con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de los primeros rayos de sol. A medida que transcurra la tarde, el cielo mantendrá su estabilidad, aunque se espera alguna nube dispersa. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 34 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar hasta los 35 grados.

Es un momento perfecto para salir a dar un paseo y aprovechar el ambiente tranquilo que brinda el tiempo. Las suaves brisas de viento permitirán disfrutar de las actividades diarias al aire libre sin preocupaciones.

Ambiente cálido y soleado hoy en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayoritariamente despejado, donde el sol hará su aparición a las 08:16, brindando un ambiente agradable con temperaturas que rondan los 23°C. A lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que la temperatura suba suavemente, alcanzando valores máximos de hasta 32°C. La noche se presentará tranquila, con mínimas alrededor de los 22°C.

El viento soplará desde el sureste, con una velocidad media de 25 km/h y ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h, así que se recomienda precaución. La humedad, aunque baja en comparación con otros días, se mantendrá en torno al 25%, lo que hará que el ambiente no resulte pesado. Sin duda, será una jornada calurosa pero disfrutable en la que los gaditanos podrán disfrutar de más de 12 horas de luz hasta la puesta del sol a las 20:15.

JaÃ©n: cielo despejado y temperaturas cálidas

Este martes en Jaén se presenta con un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana sin preocupaciones. La temperatura oscilará entre 23 y 26 grados, creando un ambiente agradable con una brisa suave del noreste que alcanzará los 10 km/h, perfecta para un paseo matutino.

A medida que avancen las horas, el tiempo seguirá cálido, alcanzando hasta 36 grados por la tarde, un recordatorio de la importancia de mantenerse hidratado. Se recomienda llevar ropa ligera y disfrutar del sol, que estará brillando sin interrupciones a lo largo del día.

Cielos despejados y brisa suave en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un aire fresco, con temperaturas que rondan los 22 grados. A medida que avance el día, el mercurio subirá hasta los 30 grados y los cielos, mayormente despejados, se irán cubriendo ligeramente por la tarde. La suave brisa del viento, que soplará del este a 25 km/h, aportará comodidad en el ambiente, aunque se prevén ráfagas de hasta 40 km/h.

Con temperaturas que caerán nuevamente en la noche a 22 grados, la jornada concluirá con un cielo despejado y sin posibilidades de lluvia. Se recomienda disfrutar del exterior durante las horas cálidas, aprovechan el contraste climatológico, pero prepararse para que la noche sea más fresca.

Granada: cielo despejado y maravilloso día

Esta mañana, Granada se despierta con un cielo despejado que promete un día agradable. Las temperaturas rondan los 20 grados, mientras que una suave brisa del sureste a 15 km/h ofrece una sensación de frescura ideal para comenzar la jornada.

A medida que avance el día, el sol se mantendrá brillante y las temperaturas alcanzarán los 35 grados por la tarde, así que es recomendable vestir ropa ligera y llevar agua para mantenerse hidratado. Al caer la noche, se prevé un ambiente igualmente agradable, perfecto para disfrutar de una velada al aire libre.

AlmerÃ­a: cielo despejado y tarde soleada

Las primeras horas traen un cielo despejado que nos permitirá disfrutar de un amanecer radiante y fresco, con temperaturas que rondarán los 22°C. A medida que avanza la jornada, el sol irá ganando protagonismo, aumentando la temperatura hasta alcanzar un pico de 31°C en la tarde, mientras el viento soplará de manera suave del este a 15 km/h.

Con el ocaso, la temperatura comenzará a descender, alcanzando unos agradables 22°C por la noche. Se recomienda a los almerienses vestir en capas y disfrutar de la tarde al aire libre, ya que las condiciones serán perfectas para salir y aprovechar la luminosidad que se prolongará hasta la puesta del sol a las 20:00.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET