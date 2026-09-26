Precio de la gasolina

Precio de la gasolina hoy 26 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Descubre dónde están las gasolineras más baratas para repostar hoy en las principales ciudades andaluzas

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Blanca Espada

El sábado es un día en el que muchos aprovechan para salir a disfrutar del fin de semana y para ello, cuentan con el coche para todo tipo de desplazamientos. Pero antes que nada, resulta importante repostar y llenar el depósito sabiendo a cuánto está el precio de la gasolina hoy 26 de septiembre en las principales ciudades andaluzas, a partir de los datos que señala el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica:

Precio de la gasolina hoy 26 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla, las principales gasolineras donde repostar, porque es más barato, son estas:

Gasolina 95

  • San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.728 €/l.
  • Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.728 €/l.
  • Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.739 €/l.
  • Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.740 €/l.
  • SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.747 €/l.
  • E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.755 €/l.
  • Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.759 €/l.
  • Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.
  • Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.759 €/l.
  • Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.759 €/l.

Gasolina 98

  • Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
  • Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
  • Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.884 €/l.
  • Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.895 €/l.
  • Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.919 €/l.
  • BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.939 €/l.
  • Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.949 €/l.
  • 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.975 €/l.
  • Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.989 €/l.
  • Meroil. Lora del Río. Avenida de la Campana, s/n. Precio: 1.999 €/l.

Diésel

  • Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.680 €/l.
  • Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.719 €/l.
  • Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.729 €/l.
  • Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.739 €/l.
  • E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.759 €/l.
  • Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.
  • Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.765 €/l.
  • Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.765 €/l.
  • Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge, s/n. Precio: 1.776 €/l.
  • APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.778 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga estas son las principales gasolineras dónde puedes repostar hoy sábado:

Gasolina 95

  • S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.750 €/l.
  • S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.788 €/l.
  • Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.789 €/l.
  • Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.808 €/l.
  • Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.808 €/l.
  • Ballenoil. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.809 €/l.
  • Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.809 €/l.
  • S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.814 €/l.
  • Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.819 €/l.
  • Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.819 €/l.

Gasolina 95

  • S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.750 €/l.
  • S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.788 €/l.
  • Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.789 €/l.
  • Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.808 €/l.
  • Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.808 €/l.
  • Ballenoil. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.809 €/l.
  • Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.809 €/l.
  • S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.814 €/l.
  • Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.819 €/l.
  • Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.819 €/l.

Diésel

  • Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.729 €/l.
  • GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.749 €/l.
  • Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.749 €/l.
  • Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.759 €/l.
  • Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.779 €/l.
  • S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.779 €/l.
  • S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.785 €/l.
  • S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.797 €/l.
  • Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.809 €/l.
  • Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si te encuentras en Cádiz, las gasolineras más baratas para repostar hoy son estas:

Gasolina 95

  • Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.799 €/l.
  • Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.799 €/l.
  • Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.799 €/l.
  • Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.799 €/l.
  • GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.799 €/l.
  • Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.799 €/l.
  • Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.809 €/l.
  • SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.820 €/l.
  • Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.829 €/l.
  • Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.839 €/l.

Gasolina 98

  • ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.929 €/l.
  • Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.950 €/l.
  • ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.959 €/l.
  • Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.979 €/l.
  • Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.989 €/l.
  • Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.999 €/l.
  • Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.999 €/l.
  • Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 2.039 €/l.
  • Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 2.039 €/l.
  • Galp. Jerez de la Frontera. Carretera antigua N-IV, km 639,5. Precio: 2.039 €/l.

Diésel

  • Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l.
  • Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.789 €/l.
  • Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.789 €/l.
  • Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.789 €/l.
  • Rojo. San José del Valle. Cañada Briole, 1. Precio: 1.800 €/l.
  • Autonetoil. Sanlúcar de Barrameda. Calle Genil, 1. Precio: 1.809 €/l.
  • Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.819 €/l.
  • Ballenoil. Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: 1.819 €/l.
  • Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.819 €/l.
  • Petrol & Go. Sanlúcar de Barrameda. Carretera de Chipiona, km 0,5. Precio: 1.819 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado:

Gasolina 95

  • El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.649 €/l.
  • Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.729 €/l.
  • Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.769 €/l.
  • Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.769 €/l.
  • Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.769 €/l.
  • Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.779 €/l.
  • Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.779 €/l.
  • Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.797 €/l.
  • F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.
  • Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.799 €/l.

Gasolina 98

  • Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.849 €/l.
  • Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.849 €/l.
  • Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.849 €/l.
  • Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.899 €/l.
  • GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.929 €/l.
  • Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.945 €/l.
  • Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.959 €/l.
  • El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.969 €/l.
  • Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.979 €/l.
  • E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.980 €/l.

Diésel

  • Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.759 €/l.
  • Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.797 €/l.
  • Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.799 €/l.
  • Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.799 €/l.
  • F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.
  • El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.799 €/l.
  • Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.807 €/l.
  • Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.809 €/l.
  • Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.809 €/l.
  • Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.809 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada, las gasolineras más baratas son estas que ahora te mostramos:

Gasolina 95

  • Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.735 €/l.
  • Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.745 €/l.
  • Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.745 €/l.
  • Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.745 €/l.
  • Cosafra. Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.749 €/l.
  • San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.751 €/l.
  • Agla Playa Motril. El Varadero. Avenida Nuestra Señora de la Cabeza, s/n. Precio: 1.768 €/l.
  • Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.773 €/l.
  • Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.777 €/l.
  • Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.777 €/l.

Gasolina 98

  • Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.869 €/l.
  • AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.879 €/l.
  • Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.899 €/l.
  • ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.929 €/l.
  • ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.929 €/l.
  • ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.929 €/l.
  • A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.929 €/l.
  • ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.929 €/l.
  • ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.929 €/l.
  • Combustibles Gómez. Huétor-Tájar. Carretera de la Estación, km 1. Precio: 1.959 €/l.

Diésel

  • Cosafra. Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.759 €/l.
  • Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.779 €/l.
  • LERFU. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.779 €/l.
  • Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.779 €/l.
  • Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.779 €/l.
  • San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.779 €/l.
  • El Grupo SCA. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.786 €/l.
  • Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.791 €/l.
  • Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18, s/n. Precio: 1.798 €/l.
  • Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.799 €/l.

Con estos listados ya sabemos dónde repostar hoy sábado, pero si deseas buscar información en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y hacer tu propia consulta viendo además los resultados en forma de mapa como este que ahora te mostramos, de Málaga.

precio gasolina 26 septiembre Andalucía
Mapa de Málaga en el Geoportal. (Foto: Geoportal.gasolineras.es)

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