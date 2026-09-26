Según la psicología, las personas que siempre devuelven el carrito de la compra a su sitio no lo hacen porque sean ordenados; en realidad, muestran un gran sentido de la responsabilidad colectiva

Los psicólogos han centrado sus estudios en las personas que suelen devolver el carrito de la compra a su sitio. Los expertos en estudiar la conducta de la mente humana han certificado en sus investigaciones que realizar este acto no tiene nada que ver con el orden y sí con un gran sentido de la responsabilidad colectiva. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que devuelven los carros del supermercado a su sitio.

Esta es una situación a la que nos enfrentamos los ciudadanos del mundo cuando vamos al supermercado: coger un carrito para hacer la compra y posteriormente devolverlo a su lugar habitual. Lo correcto y lo que hace la mayoría de gente civilizada es devolverlo a su lineal, pero en supermercados de toda España podemos ver carros varados en el aparcamiento que han sido abandonados a su suerte por gente que o bien tiene mucha prisa o bien se ha desentendido completamente de este vehículo.

María Escaplez, psicóloga, escritora y conferenciante, que cuenta con más de medio millón de seguidores en las redes sociales, puso hace unos meses este tema encima de la mesa después de subir una imagen a las redes sociales de un carro abandonado en un supermercado. «Ayer subí a mis historias una foto diciendo que una vez leí a alguien decir que el nivel de empatía de la gente se medía en carritos de la compra abandonados en el parking del supermercado», comienza diciendo en un vídeo que ha dado mucho que hablar y que ha puesto de manifiesto la llamada teoría de los carritos de la compra.

La psicología y la gente que devuelve el carro de la compra

Esta psicóloga cuenta que, después de haber publicado el vídeo, «empezaron a lloverme mensajes privados y uno de ellos me sorprendió». «Era alguien hablándome de la teoría del carrito de la compra del supermercado», confiesa antes de dar una explicación sobre el sentido de la responsabilidad social que tienen las personas que realizan esta acción cuando visitan el supermercado.

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«Esta teoría propone que la moralidad y capacidad de las personas para autogobernarse lo puede determinar algo tan sencillo como devolver el carrito de la compra al lineal designado para su almacenamiento después de haberlo usado», afirma, a la vez que deja claro que: «Devolver el carrito de la compra es una tarea fácil, cómoda y, además, todos somos capaces de reconocer el acto como lo correcto y adecuado».

«Alguien podrá pensar: bueno, es que quizás ha ocurrido una situación de extrema emergencia y la persona que ha tenido que salir corriendo dejando el carrito por ahí tirado. Sí, puede ser, pero ¿realmente es tan probable que haya tantas emergencias a la vez? Es sospechoso, por eso más allá de algún caso excepcional que se pueda dar», dice sobre el caso de las personas que dejan el carro tirado por el supermercado antes de entrar de lleno en la materia.

«No es ilegal no colocar el carro, pero tampoco nos van a premiar por colocarlo en el lineal. Y por eso precisamente, porque no hay consecuencias, actuar bien o mal depende de la voluntad de la persona en sí misma», dice. «Por eso se dice que esta es la situación perfecta para ver si una persona hace lo correcto sin que se la obligue a ello y sólo por su bondad», finaliza esta psicóloga sobre un acto que dice mucho sobre el sentido de la responsabilidad colectiva de estas personas.