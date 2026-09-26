La lección de Don Quijote sobre la dificultad de hacer lo correcto en la vida: «La senda de la virtud es muy estrecha, y el camino del vicio, ancho y espacioso»

Estamos acostumbrados a ver a Don Quijote dar lecciones a Sancho Panza, pero al inicio de la segunda parte de la obra de Cervantes el hidalgo alecciona a su sobrina, para convencerla de que debe volver a marcharse a vivir aventuras.

En concreto, lo hace en el capítulo VI mientras discute con su sobrina, que intenta convencerlo de que abandone definitivamente la caballería. Después de los golpes, los engaños y las humillaciones sufridas, volver a los caminos parece una decisión absurda para quienes viven con él.

Sin embargo, Don Quijote tiene otro punto de vista del que podemos sacar un consejo para nuestra vida: «La senda de la virtud es muy estrecha, y el camino del vicio, ancho y espacioso».

La lección de Don Quijote a su sobrina para continuar viviendo como un caballero

La imagen del camino ancho y la senda estrecha, no es un refrán que aparezca por primera vez en El Quijote. Lo cierto es que tiene una raíz cristiana vinculada al Evangelio de Mateo.

Realmente «La senda de la virtud es muy estrecha, y el camino del vicio, ancho y espacioso» presenta la virtud como el camino hacia la vida eterna y el vicio como una ruta fácil que termina en la muerte.

Por eso en el sentido original no habla sólo de alcanzar objetivos, sino que Don Quijote defiende la salvación, la responsabilidad moral y la trascendencia. Para el hidalgo, las decisiones tomadas durante la vida conducen hacia destinos diferentes.

Pese a ser un noble, Don Quijote defendió que la virtud no se recibe al nacer, sino que se conquista mediante la conducta. Lo maravilloso de la escena es que formula una enseñanza sensata para justificar una decisión que su familia considera una locura.

La frase de Don Quijote sobre hacer lo correcto que utiliza contra su familia

El pasaje pertenece al capítulo VI de la segunda parte de El Quijote, titulado De lo que pasó a Don Quijote con su sobrina y con su ama, y es uno de los importantes capítulos de toda la historia.

La conversación comienza cuando ambas mujeres descubren que el hidalgo todavía piensa volver a ejercer como caballero andante. La sobrina intenta desmontar sus aspiraciones recordándole su edad, su falta de fortuna y los daños padecidos.

También cuestiona que pueda considerarse un verdadero caballero cuando no pertenece a uno de los grandes linajes asociados a esa condición. Ahí Don Quijote ya defiende que la grandeza no depende exclusivamente del nacimiento.

Es entonces cuando pronuncia el pasaje completo: «Y sé que la senda de la virtud es muy estrecha, y el camino del vicio, ancho y espacioso; y sé que sus fines y paraderos son diferentes, porque el del vicio, dilatado y espacioso, acaba en muerte, y el de la virtud, angosto y trabajoso, acaba en vida, y no en vida que se acaba, sino en la que no tendrá fin».

Cómo aplicar la lección de Don Quijote, para sobreponernos a los problemas diarios

Quizás Cervantes utilizó la frase con un sentido moral mucho más elevado, pero nosotros podemos aplicarla en nuestra vida diaria, porque la senda también se hace estrecha cuando nos toca elegir entre lo conveniente y lo correcto.

Por ejemplo, al decir la verdad cuando una mentira evitaría consecuencias, al cumplir una promesa que ha dejado de ser cómoda o al rechazar una ventaja. Todas son decisiones pequeñas que marcan la diferencia.

Aun así, hay que entender que la dificultad no convierte automáticamente una elección en virtuosa, del mismo modo que la facilidad no vuelve inmoral cualquier decisión.

El secreto está en reconocer cuándo la comodidad exige perjudicar a otro, incumplir una responsabilidad o traicionar un principio que consideramos relevante.