La psicología explica que los mayores de 65 años que comienzan a estudiar tras jubilarse no lo hacen por recuperar el tiempo: buscan la «generatividad tardía»

A medida que pasan los años, muchas personas dan por hecho que la jubilación es sinónimo de descanso absoluto, pero un número creciente de mayores de 65 años decide volver a las aulas. La psicología del desarrollo explica que no lo hacen para recuperar el tiempo perdido, sino para alcanzar lo que los especialistas llaman «generatividad tardía»: el deseo de seguir contribuyendo al mundo, conectar con nuevas generaciones y dar sentido a esta última etapa de la vida.

La Dra. Laura García, psicóloga especializada en gerontología, explica que la generatividad no se limita a la crianza de los hijos: «Es la preocupación por establecer y guiar a la próxima generación, o en un sentido más amplio, por crear o nutrir cosas que perdurarán». La jubilación, al liberar a la persona de sus obligaciones laborales, abre un espacio donde esa necesidad de contribuir puede florecer de formas nuevas.

Qué es la generatividad tardía según la psicología

Erik Erikson situó originalmente la generatividad en la mediana edad, entre los 30 y los 65 años, ligada a la crianza de los hijos o la productividad laboral. En los años ochenta, el propio Erikson reconoció que este impulso también tiene un peso central en la vejez, y lo bautizó como «grand generativity».

El concepto legitima el deseo de las personas mayores de ayudar a otros, de recibir ayuda con naturalidad y de transmitir conocimientos y valores a las generaciones más jóvenes, ya sea como abuelos, mentores o amigos mayores.

La generatividad tardía descansa sobre varios pilares. La productividad cultural y social no busca dinero ni estatus laboral, sino aportar valor a la comunidad mediante el estudio, el voluntariado, el arte o el activismo. La transmisión de sabiduría responde al interés por compartir experiencias de vida y actuar como puente entre el pasado y el futuro.

La evitación del estancamiento funciona como antídoto directo al sentimiento de vacío que a veces acompaña a la jubilación, y la reinvención del yo permite a la persona responder a una pregunta central: ahora que ya no trabaja, quién es y qué puede ofrecer al mundo.

El efecto social y cognitivo de estudiar en la vejez

Las aulas universitarias, especialmente los programas diseñados para mayores, son focos de socialización que combaten el aislamiento, uno de los mayores factores de riesgo para la salud mental en la vejez.

Cuando los mayores estudian en entornos compartidos con jóvenes se produce un intercambio en ambas direcciones: ellos aportan sabiduría y perspectiva histórica, mientras que los jóvenes contagian vitalidad y nuevas tecnologías, un ejemplo directo de generatividad en acción.

A nivel cognitivo, aprender materias complejas como historia, filosofía o idiomas genera nuevas conexiones neuronales gracias a la neuroplasticidad. Esto no detiene el envejecimiento biológico, pero protege al cerebro y retrasa los síntomas de enfermedades como el alzhéimer.

Aprobar un examen o debatir en clase eleva además la autoestima, y muchos mayores descubren con sorpresa que su cerebro sigue siendo perfectamente capaz de asimilar conocimiento nuevo, un hallazgo que la investigación de la Universidad Internacional de Valencia también respalda como motor de crecimiento personal en esta etapa.