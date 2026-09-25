Pericles, líder ateniense: «El tiempo es el más sabio de todos los consejeros, pues siempre termina sacando la verdad a la luz»

Hay momentos en los que queremos conocer inmediatamente quién tiene razón, qué ocurrirá después o si una determinada decisión terminará siendo acertada. Sin embargo, Pericles dejó una reflexión que invita precisamente a no precipitarse. «El tiempo es el más sabio de todos los consejeros, pues siempre termina sacando la verdad a la luz». Una idea que, más de dos milenios después, continúa teniendo aplicación en las relaciones personales, las decisiones importantes y todas aquellas situaciones en las que todavía falta información para comprender lo que realmente está ocurriendo.

El tiempo como consejero

Pericles entendía que no todas las respuestas podían encontrarse de manera inmediata. El paso de los días, los acontecimientos y las consecuencias de nuestras decisiones terminan aportando información que en un primer momento no estaba disponible. Por eso, confiar en el tiempo también puede significar concederse la oportunidad de observar antes de sacar conclusiones definitivas sobre una persona o una situación.

Esta forma de pensar está relacionada con uno de los episodios que Plutarco recoge en su Vida de Pericles. El historiador cuenta que el general ateniense Tolmides estaba decidido a emprender una campaña militar en Beocia pese a las advertencias de Pericles. El político intentó convencerlo de que no se precipitara y apeló precisamente al tiempo como el más sabio de los consejeros.

El desenlace de aquella historia hizo que las palabras de Pericles adquirieran todavía más fuerza. Tolmides siguió adelante con su campaña y terminó muriendo en la batalla de Coronea, junto a numerosos soldados atenienses. Plutarco explica que el resultado reforzó posteriormente la reputación de Pericles como un hombre prudente y capaz de anticipar los riesgos de determinadas decisiones.

Pericles, una figura clave de Atenas

Pericles fue uno de los principales dirigentes de Atenas durante el siglo V a. C., una época de enorme importancia política y cultural para la ciudad. Su figura estuvo relacionada con el desarrollo de la democracia ateniense y con un periodo de gran esplendor artístico y arquitectónico. También desempeñó un papel destacado durante los primeros años de la guerra del Peloponeso.

Su influencia histórica quedó recogida, entre otras fuentes, por autores como Tucídides y Plutarco. El primero lo presenta como una figura fundamental de la política ateniense y puso por escrito el famoso discurso fúnebre que atribuye a Pericles. La obra de Plutarco, escrita siglos después, aporta numerosos episodios sobre su personalidad, sus decisiones y su papel en la vida política de Atenas.