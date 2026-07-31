Pericles, líder de Atenas sobre la política: «El hecho de que no te intereses por la política no significa que la política no se vaya a interesar por ti»

Pericles fue uno de los grandes líderes de la Atenas clásica y una figura decisiva en el desarrollo de la democracia ateniense durante el siglo V a. C. Su legado político y filosófico ha llegado hasta nuestros días a través de historiadores como Tucídides, que recogió algunos de sus discursos más célebres. Entre las frases que tradicionalmente se le atribuyen destaca una que mantiene plena actualidad. «El hecho de que no te intereses por la política no significa que la política no se vaya a interesar por ti». La reflexión resume una idea central de Pericles, que habla de que las decisiones políticas influyen en la vida de todos los ciudadanos, participen o no en ellas.

La política como responsabilidad colectiva

Durante el llamado Siglo de Oro de Atenas, el gobernante Pericles impulsó un modelo de participación ciudadana sin precedentes para su época. En la democracia ateniense, los ciudadanos libres intervenían directamente en las decisiones públicas, debatían las leyes y votaban en la Asamblea. Para el dirigente, implicarse en los asuntos comunes no era solo un derecho, sino también una responsabilidad.

En el célebre Discurso fúnebre recogido por Tucídides, el líder ateniense Pericles defendía que un buen ciudadano debía preocuparse por el bienestar de la comunidad. De hecho, una de las ideas mejor documentadas del estadista sostiene que quien no participa en la vida pública no debe ser considerado una persona tranquila, sino alguien que resulta inútil para la ciudad.

Un pensamiento que conserva toda su vigencia

Más de dos mil cuatrocientos años después de la época de Pericles, su reflexión continúa invitando a pensar sobre el papel que desempeña cada ciudadano dentro de una sociedad democrática. Aunque el contexto político ha cambiado radicalmente desde la Atenas clásica, la idea de que las decisiones públicas afectan a toda la población sigue plenamente vigente.

La frase del dirigente ateniense recuerda que nadie vive completamente al margen de la política. Las leyes, las instituciones y las decisiones de los gobiernos influyen en la vida cotidiana de todos. Por eso, comprender cómo funcionan y participar, en la medida de lo posible, sigue siendo una de las mejores formas de proteger los derechos, fortalecer la democracia y contribuir al bienestar colectivo.