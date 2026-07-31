Hervir hojas de laurel con ramitas de canela y clavo: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Hoy en día, muchas personas buscan sustituir los ambientadores químicos que venden en los supermercados por opciones naturales, sencillas y baratas, como esta simple mezcla de laurel, ramitas de canela y clavos de olor con la que poder perfumar toda la casa sin necesidad de recurrir a opciones industriales.

Esta mezcla, si se hierve, desprende un aroma intenso, cálido y especiado con el que lograremos perfumar nuestro hogar durante varias horas. Asimismo, esta no solo se trata de una opción económica, sino que al usar tan solo productos naturales lograremos un aroma libre de químicos innecesarios.

Por qué mezclar laurel, canela y clavos de olor

La mezcla tiene como fin último actuar como aromatizador casero natural gracias a los aceites esenciales presentes en cada uno de los ingredientes. Por su parte, el laurel aporta un perfume fresco y con aromas herbales, mientras que la canela brinda aromas dulces y cálidos y el clavo de olor cierra esta receta dando un aroma intenso y especiado.

Esta combinación ayuda a acabar con los olores intensos, como los de la cocina, con la humedad o la sobrecarga de los ambientes cerrados, dejando una sensación total de limpieza y frescura durante varias horas. Asimismo, es una preparación ideal para dejar por toda la casa, ya que su olor es idóneo para cada una de las habitaciones del hogar.

Cómo preparar este ambientador casero

Para poder conseguir este aromatizante no es necesario usar productos especiales y puede conseguirse en tan solo unos pocos minutos. Para hacerla, se debe contar con los siguientes elementos:

Ingredientes necesarios

6 u 8 hojas de laurel.

2 ramitas de canela.

8 o 10 clavos de olor.

1 litro de agua.

El paso a paso para lograr la mezcla es muy sencillo. En primer lugar, se debe poner a hervir una olla con abundante agua. Seguidamente, añadir las hojas de laurel, las ramitas de canela y los clavos de olor, todo seguido. Una vez que el agua rompa a hervir, bajaremos el fuego y dejaremos cocinar entre 15 y 20 minutos. Es importante recalcar que la olla debe mantenerse destapada para que el vapor aromatice los ambientes.