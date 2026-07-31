Incendios en Zamora, el Valle del Jerte, Castellón y el resto de España, en directo: última hora de los focos activos, las evacuaciones y el operativo
Los incendios forestales siguen marcando la actualidad en España, aunque la evolución de varios de los grandes focos activos invita al optimismo tras días de intenso trabajo de los equipos de extinción.
La mejora de las condiciones en algunas zonas ha permitido rebajar el nivel de emergencia y facilitar el regreso de miles de vecinos evacuados, si bien otros incendios continúan activos y bajo estrecha vigilancia debido a las altas temperaturas, el viento y la sequía, en un verano que ya se ha convertido en el más caluroso registrado en el país.
Nueve carreteras permanecen cortadas este viernes por el incendio en la Vall d’Uixó (Castellón)
Un total de nueve carreteras permanecen cortadas este viernes como consecuencia del incendio que asola la localidad castellonense de la Vall d’Uixó desde el pasado sábado.
Según ha informado CEGESEM de la Conselleria de Medio Ambiente, se trata de la CV-200; la CV-203; la CV-205; la CV-215; la CV-219; la CV-223; la CV-230; la 2223; y la 2224.
Desmontado el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, finalizada la emergencia nacional
Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de la Guardia Civil, así como autoridades locales, han comenzado este jueves a desmontar el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero al haber finalizado la emergencia nacional por los incendios de Ávila y Madrid.
El puesto en la explanada que los últimos días ha sido el centro de operaciones en la lucha contra el fuego que ha arrasado más de 70.000 hectáreas está ya prácticamente desmontado, apenas unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara desde Ávila rebajar al nivel 2 de emergencia los incendios, lo que ha supuesto el fin de la emergencia de interés nacional.
Cerca de 40 dotaciones terrestres refrescan el terreno afectado por el incendio de la Sierra Oeste
En torno a 40 dotaciones terrestres han seguido rematando y refrescando esta noche la superficie afectada por el incendio de la Sierra Oeste, a los que a partir de esta mañana se les han sumado otros nueve medios aéreos para tratar de controlar un incendio que el jueves tuvo una reproducción en la zona del pantano de San Juan.
Esta es, precisamente, la zona que más preocupa y donde se ubican las únicas siete zonas urbanas que aún siguen evacuadas. Se trata de las urbanizaciones de Mirador de Pelayos y Las Musas, en Pelayos de la Presa; y las de Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, Javariega y Veracruz, en San Martín de Valdeiglesias.
El incendio de Vall d’Uixó sigue sin control, pero vuelven a sus casas 2.800 personas de nueve municipios
El incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d’Uixó afronta este viernes su séptima jornada de lucha contra un fuego que sigue activo y sin ser estabilizado, aunque los avances en la extinción durante los dos últimos días han permitido la vuelta a casa de 2.800 personas de nueve municipios.
A las 10 horas está previsto que comience una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y, al finalizar, se ofrecerán los últimos datos disponibles y se hará balance de los trabajos de control y extinción durante esta madrugada tras la evolución favorable durante el día de ayer.
Mejora el incendio de Fermoselle (Zamora) y se estudia el regreso de los desalojados
La situación del incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha mejorado esta noche y eso hace que se estudie la posibilidad de que en las próximas horas puedan volver a sus casas los vecinos de algunas de las catorce poblaciones desalojadas y puedan levantarse los confinamientos en los dos municipios en los que se ha decretado.
Igualmente, si la evolución es positiva, podrían reabrirse al tráfico la carretera autonómica y las tres carreteras provinciales que están cortadas desde que el pasado miércoles se inició el incendio, según ha avanzado el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez.
Mejora el incendio de Fermoselle (Zamora) y se estudia el regreso de los desalojados
Medios de extinción procedentes de Bosnia, Turquía y Serbia se han incorporado al operativo de extinción del incendio de Zamora.
Entre los medios internacionales movilizados figuran más de cuarenta efectivos de extinción llegados de Bosnia que se suman este viernes a las tareas de extinción, después de que el jueves se incorporaran también bomberos de Serbia y las dos jornadas actúen igualmente dos aviones de extinción turcos movilizados por el Gobierno de España, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.
Cinco comarcas extremeñas continúan este viernes en aviso amarillo por altas temperaturas
Cinco comarcas extremeñas, cuatro de ellas de la provincia de Badajoz y una de Cáceres, continuarán este viernes, 31 de julio, en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de 38 grados en algunas zonas.
En concreto, las comarcas con aviso amarillo serán las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, La Siberia Extremeña, sur de Badajoz, y Villuercas y Motánchez, esta última en la provincia de Cáceres.
En todas ellas se activará el aviso amarillo a las 13,00 horas de este viernes, y permanecerá hasta las 21,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Declarado un nuevo incendio forestal en Tornavacas (Cáceres)
Extremadura ha amanecido este viernes con un nuevo incendio forestal tras varios días de tregua sin grandes incidencias. El fuego se ha declarado en una zona de alta montaña próxima al municipio cacereño de Tornavacas, según ha informado el Plan Infoex alrededor de las 7.15 horas.
Castilla y León concentra la mayor preocupación
Los incendios de Fermoselle (Zamora) y varios focos activos en la provincia de León continúan movilizando un amplio dispositivo de extinción. En Zamora, el fuego ha obligado a evacuar varias localidades
Mejoría en el centro peninsular, pero continúa la vigilancia
La evolución favorable de los grandes incendios de Madrid, Ávila y Toledo ha permitido rebajar el nivel de emergencia y avanzar en la estabilización de los perímetros más afectados. No obstante, los servicios de emergencia mantienen un amplio operativo para evitar reactivaciones y controlar los puntos calientes
A prisión el joven detenido por provocar uno de los focos del fuego de Castropodame (León)
El joven de 22 años detenido por la Guardia Civil como presunto autor de uno de los focos del incendio que afecta a Castropodame, en León, que en el otro punto de origen accidental quemó casi mil hectáreas de terreno, ha ingresado en prisión.
Al joven se le considera presunto autor de un delito de incendio forestal ocurrido en la madrugada del 22 al 23 de julio en el paraje de Las Salinas, en Matachana, dentro del término municipal leonés de Castropodame.