Incendios en Zamora, el Valle del Jerte, Castellón y el resto de España, en directo: última hora de los focos activos, las evacuaciones y el operativo

Los incendios forestales siguen marcando la actualidad en España, aunque la evolución de varios de los grandes focos activos invita al optimismo tras días de intenso trabajo de los equipos de extinción.

La mejora de las condiciones en algunas zonas ha permitido rebajar el nivel de emergencia y facilitar el regreso de miles de vecinos evacuados, si bien otros incendios continúan activos y bajo estrecha vigilancia debido a las altas temperaturas, el viento y la sequía, en un verano que ya se ha convertido en el más caluroso registrado en el país.