El embajador de Israel en la ONU acusa a España de mantener «enclaves coloniales» en plena crisis migratoria en Ceuta

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha cargado este viernes contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, en el contexto de la crisis desatada en Ceuta por la entrada masiva de personas a través de la frontera con Marruecos. El diplomático ha ido más allá de la coyuntura migratoria y ha exigido a Madrid que explique «por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África», en referencia a las ciudades de Ceuta y Melilla.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Danon ha apuntado que España «nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel» y ha afirmado que el Ejecutivo había declarado el estado de emergencia en Ceuta como consecuencia de su propia política de inmigración. Esta afirmación del embajador, sin embargo, no se ajusta a los hechos: tal declaración de emergencia no ha llegado a producirse.

El propio Gobierno español salió al paso este jueves para aclarar que no cabe aplicar una declaración de emergencia nacional ante la situación migratoria en Ceuta, ya que la normativa estatal de protección civil no recoge los flujos migratorios como uno de los riesgos contemplados por el Sistema Nacional de Protección Civil.

Pese a este desmentido oficial, Danon ha insistido en su mensaje y ha reclamado al Ejecutivo que «explique al mundo» por qué mantiene lo que él denomina «enclaves coloniales en África», en lugar de «seguir dando lecciones» a Israel.

La caracterización de Ceuta y Melilla como colonias africanas, sin embargo, choca con la realidad histórica y jurídica de ambas ciudades. Ceuta y Melilla no son colonias, sino ciudades autónomas integradas en el Estado español, con representación en las Cortes Generales y estatutos de autonomía propios. Su vinculación a la Corona española se remonta al siglo XV (Melilla fue incorporada en 1497 y Ceuta pasó a soberanía española en 1668, tras haber estado bajo dominio portugués desde 1415), es decir, siglos antes de que Marruecos existiera como Estado nación, constituido formalmente en el siglo XX.

La polémica se produce en un momento de tensión diplomática entre Madrid y Tel Aviv, marcado por las críticas del Gobierno español a la actuación de Israel en Gaza, y añade un nuevo frente a la relación bilateral entre ambos países.