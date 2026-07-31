VALLE DE LOS CAÍDOS

Una acción reivindicativa devuelve el nombre de «Valle de los Caídos» a las señales que le designan como «Cuelgamuros»

El Gobierno de Sánchez resignificó el mausoleo fundado por Francisco Franco como "Valle de Cuelgamuros"

Esta norma salió adelante gracias al apoyo de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV, Más País, Compromís, Junts y PDeCAT

Antes y después carteles de acceso al Valle de los Caídos
Antes y después carteles de acceso al Valle de los Caídos
Carmen Villarrubia

Un grupo de la sociedad civil autodenominado Carteles de la Verdad Histórica ha llevado a cabo una acción para reivindicar el Valle de los Caídos, sustituido ahora por el de Valle de Cuelgamuros en aplicación de la denominada Ley de Memoria Democrática. Las señales de Valle de Cuelgamuros han amanecido este jueves con una pegatina encima en la que la palabra «Cuelgamuros» ha sido sustituida por «los Caídos».

Desde Carteles de la Verdad Histórica explican a OKDIARIO que «la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es una iglesia, donde se reza por los caídos de ambos bandos de la guerra civil que provocó y perdió la banda PSOE. El lugar se llama Valle de los Caídos. No se puede resignificar una iglesia y tampoco cambiar el nombre de un lugar».

Y añaden: «Usando esa ley abyecta, el dictador Sánchez quiere ‘resignificar’ y modelar a su gusto la historia de España. Lo primero que hicieron fue cambiar el nombre Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros. Fabricaron carteles con el nuevo nombre que plantaron en las carreteras de acceso a la Basílica».

Sánchez ataca el Valle de los Caídos

La sustitución del nombre «Valle de los Caídos» por «Valle de Cuelgamuros» fue aprobada en 2022 como parte de la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta norma salió adelante en el Congreso de los Diputados gracias al apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV, Más País, Compromís, Junts, PDeCAT, la CUP, Nueva Canarias, el BNG y otras formaciones del Grupo Mixto.

Mientras que el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y UPN votaron en contra de la resignificación del Valle de los Caídos. El cambio de denominación quedó recogido en el artículo 54 de la ley, que establece que el recinto cambiaba de nombre de forma oficial y será considerado un lugar de «memoria democrática».

La modificación del mausoleo diseñado y fundado por Francisco Franco no se sometió a ninguna votación, sino que el Gobierno consiguió su aprobación debido a que se encontraba dentro del conjunto de medidas que se incluían en la Ley de Memoria Democrática, que también contempla la resignificación del enclave y la transformación de su significado institucional.

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