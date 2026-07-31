Una acción reivindicativa devuelve el nombre de «Valle de los Caídos» a las señales que le designan como «Cuelgamuros»

Un grupo de la sociedad civil autodenominado Carteles de la Verdad Histórica ha llevado a cabo una acción para reivindicar el Valle de los Caídos, sustituido ahora por el de Valle de Cuelgamuros en aplicación de la denominada Ley de Memoria Democrática. Las señales de Valle de Cuelgamuros han amanecido este jueves con una pegatina encima en la que la palabra «Cuelgamuros» ha sido sustituida por «los Caídos».

Desde Carteles de la Verdad Histórica explican a OKDIARIO que «la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es una iglesia, donde se reza por los caídos de ambos bandos de la guerra civil que provocó y perdió la banda PSOE. El lugar se llama Valle de los Caídos. No se puede resignificar una iglesia y tampoco cambiar el nombre de un lugar».

Y añaden: «Usando esa ley abyecta, el dictador Sánchez quiere ‘resignificar’ y modelar a su gusto la historia de España. Lo primero que hicieron fue cambiar el nombre Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros. Fabricaron carteles con el nuevo nombre que plantaron en las carreteras de acceso a la Basílica».

Sánchez ataca el Valle de los Caídos