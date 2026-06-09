Álvaro de Marichalar, contundente con el paso de León XIV en España: «Apelamos a que se plante frente al mal, al diablo Sánchez y a Zapatero»

La visita de León XIV a Madrid dejó imágenes de emoción, música y unidad en un Santiago Bernabéu repleto y con más de 70.000 asistentes. Sin embargo, entre actuaciones de David Bustamante, Diana Navarro, Daniel Diges, Hakuna e Iñigo Quintero, hubo una voz que decidió aprovechar la presencia del Pontífice para lanzar un contundente mensaje político. Esa voz fue la de Álvaro de Marichalar.

El aristócrata y empresario acudió al multitudinario encuentro celebrado este domingo en el estadio madridista y, a su llegada, no dudó en expresar cuál es, a su juicio, una de las principales cuestiones sobre las que debería pronunciarse el nuevo Papa: el futuro de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. «Le estamos pidiendo todos los españoles y el resto de europeos que se comprometa con la permanencia de la Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos para que siga siendo una iglesia», afirmó ante los medios.

Marichalar sostuvo que León XIV debería implicarse en la defensa del templo por tratarse de una basílica pontificia dependiente del Vaticano y apeló a la autoridad moral y espiritual del Pontífice para que intervenga en este debate. Pero sus declaraciones no se quedaron ahí.

Álvaro de Marichalar carga frontal contra Sánchez y Zapatero

En una intervención tan extensa como contundente, el hermano de Jaime de Marichalar cargó duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes responsabilizó de la situación política actual: «Apelamos -refiriéndose a León XIV- a que se plante frente al mal, al diablo Sánchez y a Zapatero».

Marichalar acusó al Ejecutivo de fomentar la división social y aseguró que España atraviesa una etapa especialmente complicada. Durante varios minutos enlazó críticas al Gobierno con la situación del Valle de los Caídos, que considera un símbolo de «concordia, paz y unión entre los españoles». Sus palabras fueron recibidas con atención por algunos asistentes, convirtiéndose rápidamente en uno de los momentos más comentados en los corrillos previos al acto.

Elogios a los Reyes y a la Familia Real

Frente a sus críticas políticas, Marichalar sí reservó palabras de admiración para la Corona. El empresario elogió el papel desempeñado por los Reyes durante los actos celebrados con motivo de la visita papal y destacó especialmente la presencia institucional de doña Letizia, don Felipe, la princesa Leonor y la infanta Sofía en los distintos encuentros religiosos celebrados estos días. «Su Majestad el Rey es un ejemplo y representa a todos los españoles», señaló, mostrando su respaldo a la labor arbitral y moderadora de la Corona.

Del mensaje del Papa a la polémica política

Paradójicamente, las declaraciones de Marichalar llegaron pocas horas después de que León XIV lanzara desde Madrid un mensaje centrado en el diálogo, el entendimiento y la necesidad de que los responsables públicos trabajen juntos por el bien común. «Hoy Su Santidad ha dado ejemplo diciendo que los políticos no discutan y que se entiendan entre ellos», reconoció el propio Marichalar antes de volver a insistir en sus críticas al Gobierno.

Mientras tanto, dentro del Bernabéu, miles de personas celebraban una jornada marcada por la música, la oración y la emoción. Fuera del escenario principal, Álvaro de Marichalar aportó la dosis de polémica que suele acompañar cada una de sus apariciones públicas. Y una vez más, consiguió que parte de la conversación del día girara en torno a él.