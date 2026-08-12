Los rituales infalibles que debes hacer durante el eclipse de hoy para atraer la buena suerte, el dinero y soltar lo malo

Atraer la buena suerte, el dinero y soltar lo malo es lo que muchos intentarán conseguir gracias a la energía de un eclipse mágico y estos rituales infalibles. La magia está en la propia naturaleza y en rituales de este tipo que pueden hacer realidad lo imposible. Ese abrazo a miles de kilómetros de distancia del Sol y la Luna encajan a la perfección en un universo mágico en el que cada pequeño gesto cuenta.

Podemos sentir esa energía, esos días de intensidad máxima con un eclipse que parece que nos manda más de un mensaje. Necesitamos cambiar, lo vemos en un año 2026 que está repleto de cambios. Algunos de estos cambios quizás son voluntarios, ya no podemos seguir con la vida tal y como la conocemos, necesitamos dar un paso importante hacía una oscuridad que a veces da miedo, pero acaba siendo necesaria. Es hora de sentir que recuperamos el control, de la mano de unos rituales que están destinados a cambiarlo todo. Puedes atraer lo que desees, hacer los cambios que necesites a tu vida, sin miedo a nada, a través de una tradición infalible.

Rituales durante el eclipse para atraer la buena suerte

Para muchos la buena suerte no existe, aunque la realidad es que la tenemos en nuestro poder. Para Séneca era la que llegaba después de la preparación y la oportunidad que se presentaba y para la que deberemos estar preparados. Miles de años después todavía pensamos que es algo ajeno a nosotros.

La realidad es que puedes hacer que te pasen cosas buenas en la vida, puedes conseguir hacer ese cambio que deseas y ahora ves desde las profundidades de una oscuridad que va a durar muy poco. Este ritual previo al eclipse te servirá para hacer ese cambio de mentalidad que necesitas para crear las condiciones necesarias que harán que la suerte te visite más a menudo.

Saca papel y lápiz, vas a convertirte en el guía de tu futuro. Escribe 3 frases que quieres conseguir, siempre en positivo y en presente. Describe lo que quieres conseguir, por muy extraño que te parezca, dalo por hecho y repite estas 3 frases, 11 veces. Siempre números impares y consiguiendo que se multipliquen.

Guarda ese papel y repite las mismas grases durante el eclipse y a partir de hoy 2 veces al día, por la mañana y por la noche, verás como tu suerte cambia por completo.

El eclipse del día 12 de agosto te ayudará a atraer el dinero

El dinero y el trabajo van de la mano, nos guste o no, son dos elementos que podemos controlar más de lo que parece. La magia está presente en estos gestos que hacemos en un día a día en los que necesitamos actuar, controlar y gestionar de la mejor manera posible. Ganar más en el trabajo, significa empezar cada el día para darlo todo, ser un ejemplo y hacer que los demás se fijen en ti.

No llegues pensando que haciendo menos conseguirás más, eso no es posible. Es hora de que detalles cómo te ves en 1 año, coincidiendo con el siguiente eclipse. Escribe sobre una hoja de laurel estas afirmaciones y quémala antes de que la Luna y el Sol se encuentren. Guarda las cenizas y ponlas en el jardín o en una maceta en la terraza o en una planta de interior. El laurel es un elemento natural con un poder que hará realidad ese paso mágico hacia una cantidad de dinero más elevada.

Soltar lo malo es posible durante este eclipse

Los eclipses son tradicionalmente el momento en el que podremos soltar lo malo, dejar atrás aquello que no queremos que nos acompañe en estos días. Ser capaces de hacer una declaración de intenciones en toda regla para acabar con aquello que no queremos repetir. Hoy 12 de octubre es hora de hacer un contrato con el universo.

Empieza escribiendo a primera hora en una libreta un contrato real, escribe tu nombre y dirígete al Universo. Escribe bien claro lo que no deseas mantener en tu vida, sea algo personal, del tipo, no quiero incluir la comida basura en mi dieta o no quiero dejar que la pereza se instale en mi día a día.

También puedes mantenerte firme con aquellas personas que no deseas que sigan en tu vida, ese jefe que te hace la vida imposible o quizás una pareja a la que quieres dejar, pero no tienes la fuerza necesaria para hacerlo.

A medida que vayas escribiendo te darás cuenta de que no es tan complicado dar un giro radical en tu día a día, es cuestión de lanzar unos propósitos e ir trazando un buen plan. Una vez tengas el contrato hecho, sin dejarte nada y con todo lujo de detalles, fírmalo y déjalo debajo de tu cama o en un lugar que esté mucho tiempo en contacto contigo, verás como acabas consiguiendo un giro radical en tu día a día.