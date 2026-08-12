Erling Haaland, futbolista: «Mi comida favorita es algo que casi nunca puedo comer»

Los futbolistas de élite siguen una dieta muy cuidada para mantener el rendimiento al máximo nivel. Sin embargo, incluso las grandes estrellas tienen sus caprichos. Erling Haaland ha reconocido cuál es el suyo y ha sorprendido con una elección poco habitual.

La alimentación ocupa un papel fundamental en la carrera de cualquier deportista profesional. Los entrenamientos, los partidos y los viajes someten al organismo a un importante desgaste, por lo que cuidar lo que se come resulta esencial tanto para competir como para favorecer la recuperación.

Eso no significa, sin embargo, que los futbolistas tengan que renunciar por completo a aquellos platos que disfrutan especialmente. La clave está en reservar determinados alimentos para momentos puntuales y evitar que se conviertan en algo habitual.

Erling Haaland sabe bien lo que significa mantener esa disciplina. El delantero noruego del Manchester City ha hablado en distintas ocasiones de su alimentación y de la importancia que tiene para él mantener una rutina equilibrada. En su día a día aparecen productos como el pescado, los huevos, el arroz o las verduras, muy alejados de lo que podría considerarse comida rápida.

Precisamente por eso llama especialmente la atención cuando habla de su plato favorito. El futbolista no duda en reconocer que hay una comida a la que le resulta difícil resistirse, aunque prácticamente nunca pueda permitírsela.

La comida preferida de Erling Haaland

Erling Haaland reveló su debilidad gastronómica durante una entrevista concedida a Sky Sports. Cuando le preguntaron por su comida favorita, el jugador fue muy claro y explicó que se trata de algo que apenas puede consumir.

«Mi comida favorita es algo que casi nunca puedo comer, sólo lo puedo comer de vez en cuando», afirmó. Después llegó la confesión: «Me encantan el kebab y la pizza de kebab, me encantan, lo tengo que decir. Es una de las mejores comidas, pero nunca la puedo comer».

La respuesta resulta llamativa porque el delantero acostumbra a cuidar especialmente su alimentación. Como ya sabemos, el kebab y la pizza no encajan precisamente con el tipo de comidas que predominan en la dieta habitual de un deportista de alto rendimiento.

Haaland incluso relató una situación que refleja hasta qué punto tiene interiorizada esa disciplina. «A veces estoy sentado en casa y me apetece, pero voy a la nevera y me hago otra cosa, esa es mi vida», explicó con humor.

La escena resulta bastante gráfica: el futbolista tiene el antojo, pero termina recurriendo a una alternativa más adecuada para sus necesidades deportivas. El sacrificio forma parte de la rutina de un jugador que necesita cuidar cada detalle de su preparación.

Arroz, lubina y espárragos

Frente a esos caprichos ocasionales, la alimentación habitual de Haaland se basa en productos mucho más compatibles con las exigencias de su profesión. Entre los platos relacionados con su rutina aparece una combinación de arroz con lubina, huevos y espárragos, una comida que reúne proteínas, hidratos de carbono y vegetales.

No es casualidad que este tipo de preparaciones formen parte de la alimentación de un futbolista profesional. La comida tiene que contribuir a proporcionar energía, facilitar la recuperación muscular y ayudar al organismo a afrontar sesiones de entrenamiento y partidos de máxima exigencia.

El delantero noruego también ha hablado de otros platos que disfruta, entre ellos las chuletas y la lasaña, pero ninguno ocupa el primer puesto cuando se trata de escoger su comida preferida. Ese honor corresponde al kebab.

La receta del kebab perfecto

Para quienes quieran preparar una versión casera de uno de los platos favoritos de Haaland, existe además una alternativa elaborada por el chef Dabiz Muñoz, que propone su propia interpretación de un durum kebab de pollo.

La preparación comienza con unos contramuslos de pollo, a los que se retira la piel, aunque esta se reserva para utilizarla posteriormente. La carne se corta en trozos grandes y se prepara una mezcla con clavo molido, nuez moscada, comino, canela, pimentón, azafrán y sal.

A esta combinación se incorpora yogur griego, aceite de oliva, ajo machacado, ralladura de naranja y zumo de naranja. Después se añade una pequeña cantidad de maicena hasta conseguir una mezcla homogénea. El pollo debe quedar completamente cubierto por esta preparación antes de pasar a la nevera.

El marinado requiere paciencia. Lo recomendable es dejar reposar la carne durante varias horas y, si es posible, durante toda la noche. De esta manera, los sabores penetran mejor en el pollo y el resultado final gana intensidad.

Una vez terminado el reposo, los trozos de carne se ensartan en brochetas y se cocinan en el horno utilizando el grill hasta conseguir una superficie dorada. Mientras tanto, las pieles reservadas se cuecen en agua para extraer su grasa. Una vez colado el líquido, puede utilizarse para pincelar la carne durante la cocción.

Cuando el pollo está listo, se corta en lonchas finas. Para montar el durum se utilizan tortillas de trigo previamente calentadas en una sartén, sobre las que se coloca la carne acompañada de salsa de yogur, queso feta, lechuga romana, aceitunas deshuesadas y salsa picante.

Para Haaland, probablemente se trate de un capricho reservado para ocasiones muy concretas. Su confesión deja claro que, pese a las exigencias de la alta competición, hasta los deportistas más disciplinados tienen un plato al que les cuesta decir que no. En su caso, no hay demasiadas dudas: cuando puede permitírselo, el kebab y la pizza de kebab son sus grandes tentaciones.