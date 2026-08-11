Ferran Torres se ha convertido en uno de los nombres propios de la selección española dentro y fuera del terreno de juego. El delantero no solo ha llamado la atención por su rendimiento deportivo, sino también por una imagen cada vez más vinculada al mundo de la moda y las grandes firmas. Sin embargo, hay una promesa que todavía tiene pendiente: raparse el pelo si España gana el Mundial.

La historia volvió a salir a la luz durante la visita de la selección española al Palacio de la Zarzuela. El pasado 22 de julio, el rey Felipe, doña Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, recibieron a los integrantes de la selección y fueron saludándolos uno por uno.

La respuesta de Ferran Torres a Leonor

Fue precisamente durante el saludo cuando se produjo uno de los momentos más comentados. Al estrechar la mano de Ferran Torres, Leonor aprovechó para hacerle una pregunta que iba directamente al pelo del futbolista: «¿Vas a raparte el pelo?». Ferran respondió entre risas y con una negativa bastante clara: «No, no». Una escena distendida que rápidamente llamó la atención de quienes estaban pendientes del encuentro entre la Familia Real y los campeones.

Ahora, el propio jugador ha vuelto a pronunciarse sobre aquel momento. Durante una intervención con el presentador Manolo Mas, el tema salió a relucir ante el entusiasmo del público. «Me han contado que la princesa Leonor te dijo algo», avanzó el presentador.

Ferran, lejos de entrar directamente al trapo, decidió esquivar la pregunta y devolver la responsabilidad a los asistentes: «Creo que esa respuesta no la tengo que dar yo. Pregunta al público si quiere que me corte el pelo». Pero el futbolista acabó dejando una pista que ha disparado todavía más la curiosidad. «La abuela dice que no», confesó entre risas.

La frase ha añadido un nuevo capítulo a una promesa que parece destinada a perseguirle hasta que llegue el próximo gran reto internacional. Y es que, mientras el público espera comprobar si finalmente cumplirá con el rapado, Ferran está viviendo un momento especialmente dulce también en el terreno de la moda.

El delantero ha sabido convertir su imagen en una de sus grandes bazas fuera del fútbol y trabaja con algunas de las firmas más reconocidas del mundo. Su nombre aparece vinculado a marcas como Under Armour, Calvin Klein, Gucci, Dior, Dolce & Gabbana y Polo Ralph Lauren, consolidando una faceta de influencer de moda que complementa su carrera deportiva.

Su estilo, sus apariciones públicas y su capacidad para generar titulares han hecho de Ferran un perfil cada vez más atractivo para las marcas. Ahora solo queda resolver el gran misterio: ¿mantendrá su melena o acabará pasando finalmente por la máquina de afeitar?

De momento, parece que hay una persona que lo tiene claro. Si depende de «la abuela», el pelo de Ferran Torres tiene futuro.