El peluquero de Ferran desvela por qué se dejó el pelo largo: «El degradado le hacía más joven, este corte resalta su madurez»

Ferran Torres lleva meses luciendo una de las melenas masculinas más comentadas del fútbol. Un cambio de imagen que hoy parece completamente natural, pero que comenzó hace casi nueve meses con una decisión: dejar atrás el degradado corto que había marcado su estilo durante años y apostar por un cabello más largo, con más personalidad y movimiento. Ahora, su peluquero Nando Díaz, barbero y KIN Ambassador, nos cuenta cómo nació este cambio, las claves para conseguir su peinado con volumen y textura y todos los pasos para mantener en casa uno de los looks que ya forman parte de la imagen del futbolista.

La idea de cambiar de estilo surgió de ambos. Ferran buscaba una imagen diferente, más madura, mientras que Nando Díaz vio en el cabello largo una oportunidad para potenciar sus facciones y darle un nuevo aire.

«Queríamos transmitir un nuevo concepto. Estábamos un poco cansados del degradado y pensamos que el cabello largo era una muy buena opción para potenciar su rostro», explica Nando Díaz.

Antes de comenzar el proceso, el barbero analizó la estructura facial y craneal del futbolista, sus proporciones y el tipo de imagen que querían conseguir. No se trataba simplemente de dejar crecer el pelo, sino de encontrar un corte que acompañara su evolución personal y profesional.

«Pasaba de una imagen más juvenil, vinculada al degradado, a un corte que podía resaltar mucho más su madurez. Vimos que el cabello largo iba a favorecerle y a potenciar mejor sus rasgos».

Un cambio de nueve meses hasta llegar al resultado final

Aunque ahora el peinado de Ferran parece sencillo de mantener, llegar hasta esta longitud requirió paciencia. La transición desde un corte corto hasta una melena media-larga pasa por diferentes fases en las que el cabello no siempre tiene la forma deseada.

Durante esos meses, Nando fue adaptando el corte y buscando soluciones para que cada etapa funcionara, evitando que el jugador tuviera que esperar con un cabello difícil de manejar hasta alcanzar el resultado definitivo. «Lo más complicado fue pasar por diferentes looks, porque todavía no eran el estilo final. Había que ir reacondicionando el cabello poco a poco hasta alcanzar la longitud deseada.»

Para facilitar el proceso, el peluquero preparó referencias visuales con diferentes fases del cambio y fue indicando al futbolista cómo peinarse y qué productos utilizar en cada momento. Una guía que permitió que el cabello mantuviera siempre una imagen cuidada.

Aunque al principio el cambio generó comentarios en redes sociales, Ferran apostó por mantener su decisión. Con el paso de los meses, el resultado terminó convenciendo tanto al propio jugador como a su entorno, hasta convertirse en una de sus señas de identidad.

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Cómo conseguir el peinado de Ferran Torres en casa

La clave del look está en conseguir un acabado natural, con volumen y movimiento, pero sin que parezca excesivamente trabajado. Es precisamente esa sensación de cabello ligero y con textura la que define el estilo del futbolista.

El primer paso comienza en el secado. Para conseguir cuerpo, es importante levantar el cabello desde la raíz y acompañar con las manos la dirección que se quiere conseguir. El objetivo es crear una base con volumen antes de aplicar cualquier producto.

Después llega el momento del styling. Nando recomienda trabajar el producto desde medios y puntas, evitando cargar demasiado la raíz para no restar movimiento al cabello. «El error más habitual en un styling es el exceso de producto, porque al final impide conseguir el efecto deseado.»

La clave está en empezar con poca cantidad e ir añadiendo sólo si es necesario. En este tipo de peinados, menos es más: el acabado debe verse trabajado, pero nunca rígido.

«Es importante cuidar el cabello, trabajar una buena base de peinado y utilizar correctamente el producto final. Cuando llevas el cabello largo, tiene que estar en perfectas condiciones», concluye Nando.