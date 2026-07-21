¡Vota! ¿Cuándo estaba más guapo Ferran Torres: antes o después de su cambio de ‘look’?

Antes de su cambio de imagen, Ferran Torres llevaba un corte fade, un estilo corto, práctico y muy habitual entre los futbolistas. Aunque transmitía una imagen deportiva y cuidada, su pelo pasaba más desapercibido y no potenciaba tanto sus facciones. Era un look sencillo y funcional, pero con menos personalidad, volumen y movimiento, por lo que resultaba menos llamativo.

Después de varios meses de transición junto a su peluquero Nando Díaz, Ferran adoptó un corte middle large executive, caracterizado por más longitud, textura y movimiento. Según los expertos, este peinado mejora visualmente la densidad y la calidad del cabello, además de equilibrar las facciones del rostro y aportar una imagen más elegante, madura y segura. Por ello, muchas personas consideran que el Ferran Torres de ahora luce más atractivo y que este cambio de look ha sido un gran acierto.