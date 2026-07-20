VOTA | ¿Con qué momentazo viral te quedas del Mundial 2026?
España es el mejor equipo del mundo. Y su reciente victoria en el Mundial 2026 lo corrobora. La Roja ha dejado goles, remontadas y grandes partidos para el recuerdo, aunque lo cierto es que no han sido los únicos. Y es que tanto ellos como muchos de sus compañeros de otras selecciones también han hecho una colección de momentos que han arrasado en las redes sociales. Desde las celebraciones vikingas de Erling Haaland con Noruega y el ¿Y por que no? de Laporte, hasta las graciosas escenas del hermano de Lamine Yamal en la grada, Trump colándose en la foto de la final, el audio de Oh, Ferran o las lágrimas de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Pero, entre todos, ¿cuál ha sido tu favorito? ¡Vota y cuéntanoslo!
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