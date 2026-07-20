De Iniesta a Ferran, del 116 al 106 y de 2010 a 2026: así ganó España su segundo Mundial

De Andrés Iniesta a Ferran Torres. Del minuto 116 al 106 en una prórroga dramática y angustiosa. Del 2010 al 2026. De Sudáfrica a Estados Unidos. España ganó su segundo Mundial tras ganar a Argentina en una tremenda final llena de pelea y coraje.

La Selección española es de nuevo campeona del Mundo. 16 años después. España ya tiene su segunda estrella en el pecho y lo hizo con un campeonato del Mundo increíble. Un 1-0 que tumbó a la actual campeona, Argentina.

Un 11 de julio de 2010, Andrés Iniesta marcó el gol ante Holanda que nos dio nuestro primer Mundial. 16 años después, un 19 de julio de 2026, un tanto de Ferran Torres tumbó a Argentina en la gran final disputada en el MetLife de Nueva Jersey.

Un gol para la historia de España. Un día histórico para todo nuestro país. Todos a la calle para celebrar el gol de Ferran Torres tal y como se hizo con el gol de Andrés Iniesta.