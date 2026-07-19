Slavko Vincic, árbitro del España – Argentina, fue detenido por narcotráfico, prostitución y tráfico de armas

La FIFA ha designado a Slavko Vincic como árbitro para la final del Mundial entre España y Argentina. El árbitro esloveno, que no ha tenido un gran año, ha sido premiado con dirigir el partido más importante de su carrera. Pero lo más interesante es su escandaloso pasado, ya que en 2020 fue detenido por presuntos vínculos con una red de narcotráfico, prostitución y tráfico de armas.

La detención tuvo lugar el 29 de mayo de 2020, en plena pandemia, cuando todos los países europeos tenían restricciones por el covid-19. El esloveno se encontraba en un local en la ciudad bosnia de Bijeljina, donde había 26 hombres y nueve mujeres cuando de repente entró la policía. Durante la redada se encontraron 10.000 euros en efectivo, armas y una gran cantidad de cocaína. Vincic fue encarcelado por estar presente en el local vinculado con la red criminal.

De hecho, el colegiado intentó escapar cuando entró la policía. Se subió a una barca por el río de la ciudad junto a otras tres personas y la presunta líder de la red, la proxeneta Tijana Maksimovic, pero las autoridades interceptaron el bote y les arrestaron de manera preventiva junto a otras 30 personas que estaban en el lugar de los hechos.

El árbitro fue liberado pocas horas después tras prestar declaración. Dijo que no sabía nada de las actividades ilegales que estaban llevando a cabo en el local y que sólo había aceptado una invitación a comer con socios comerciales. Y la policía decidió dejarle en libertad tras comprobar su coartada.

La UEFA le respaldó

A pesar de todo, tanto la UEFA como la Federación Eslovena de Fútbol le respaldaron tras quedar en libertad y confirmarse que no estaba directamente implicado con una organización criminal. Por eso le permitieron seguir arbitrando. Es internacional desde 2010 y ni siquiera esta pequeña mancha en su expediente hizo que le retiraran del arbitraje.

Seis años después de aquella detención, Slavko Vincic está ante el partido de su vida. Ya ha pitado la final de la Europa League entre el Eintracht Frankfurt y el Glasgow Rangers en 2021 y la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Pero el 19 de julio de 2026 dirigirá por primera vez una final de un Mundial. Será un partido caliente. España y Argentina se medirán en una Copa del Mundo 60 años después. La Finalissima que no se pudo jugar tendrá lugar en la final del Mundial con el esloveno como juez.