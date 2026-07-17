Así se enteró el esloveno Vincic que arbitrará la final España – Argentina del Mundial

Slavko Vincic fue el gran elegido para ser el árbitro de la final del Mundial 2026. El esloveno, después de dirigir dos partidos en fase de grupos, fue designado por Infantino para arbitrar el España-Argentina que decidirá quién será el nuevo campeón. Más allá del protagonismo que viven las dos selecciones en las horas previas al partido, la FIFA quiso inmortalizar el momento en el que se dio a conocer el colectivo arbitral con alguna que otra lágrima.

Vincic, de 46 años e internacional desde el año 2010, está considerado como «uno de los árbitros más valorados por la UEFA», según indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y con este partido cerrará una andadura en esta Copa del Mundo en la que pitó los duelos Brasil-Marruecos, Argelia-Jordania y México-Ecuador, por lo que este será su primer encuentro de la fase eliminatoria.

Rodeado de sus compañeros que han arbitrado partidos en este Mundial, Vincic no pudo contener su emoción y las lágrimas de dirigir el partido más importante del mundo. Una decisión que provocaron aplausos y abrazos para felicitarle. El colegiado esloveno ha arbitrado a la selección española en cinco ocasiones, con un balance de tres victorias, entre ellas las de la semifinal de la pasada Eurocopa de Alemania ante Francia, y dos empates. A Argentina también la ha pitado, en el Mundial de Catar de 2022, en la derrota en su estreno ante Arabia Saudí (2-1).

La FIFA confía en Vincic para la final del Mundial

Vincic tiene una amplia experiencia en el fútbol europeo y de máximo nivel, siendo la del domingo su tercera final de una gran competición tras haberlo hecho anteriormente en la de la Champions 2023-2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund alemán, o la de la Europa League de 2021-2022 entre el Eintracht Frankfurt alemán y el Rangers FC escocés. Esta temporada dirigió el choque de vuelta de los cuartos de final de la Champions entre el conjunto madridista y el Bayern Múnich, marcado por la expulsión del francés Eduardo Camavinga en los minutos finales.

El esloveno estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, mientras que los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammed Al-Khalaf ejercerán respectivamente de cuarto colegiado y de árbitro asistente reserva. Por otro lado, para el partido de este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos) por el tercer y cuarto puesto entre las selecciones de Francia e Inglaterra, la FIFA ha elegido al árbitro venezolano Jesús Valenzuela.