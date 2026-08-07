Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo: fecha de la nueva avalancha, situación en la frontera y reacciones
Sigue en directo la última hora de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos
La presión migratoria sobre Ceuta sigue centrando la atención informativa tras la llegada masiva de miles de personas desde Marruecos en los últimos días. Mientras las fuerzas de seguridad mantienen desplegado un importante operativo en la frontera para evitar nuevos accesos irregulares, las administraciones continúan analizando la evolución de una crisis que ha reabierto el debate sobre la gestión de los menores migrantes, las devoluciones y la cooperación entre ambos países.
Las autoridades permanecen especialmente pendientes de las convocatorias difundidas a través de las redes sociales que animan a protagonizar un nuevo intento de entrada el próximo 15 de agosto.
Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo hoy
La Fiscalía avisa de que actuará si las comunidades autónomas rechazan el reparto de menores migrantes de Ceuta
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado un decreto con pautas de actuación para los fiscales a fin de «garantizar» la «protección de todos los menores extranjeros no acompañados en situación de contingencia migratoria extraordinaria» que se encuentren en España, y ya avisa de que actuará si las comunidades rechazan acoger menores.
En concreto, Peramato asegura que, en el caso de que las comunidades autónomas de destino rechacen o «muestren reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva» de los menores, el fiscal del lugar de origen «deberá informar al fiscal del lugar de destino, con copia de la resolución de reubicación y traslado, así como alegaciones de rechazo o dilación de su ejecución».
Extremadura se opone al reparto de menas
Extremadura, donde el PP gobierna en coalición con Vox, ha asegurado que se opone al reparto de menas llegados a Ceuta.
«El Gobierno extremeño se va a oponer por tierra, mar y aire y utilizará todos los medios políticos, administrativos e incluso jurídicos», ha señalado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, uno de los dos integrantes de Vox que componen el Ejecutivo autonómico.
El Gobierno no contempla comparecencias de ministros por Ceuta en el Senado en agosto y se remite a las del Congreso
El Gobierno no prevé que los ministros que han sido citados a comparecer por el PP en el Senado la próxima semana para dar cuenta de la gestión de la crisis migratoria de Ceuta acudan a la Cámara Alta y se remite a las comparecencias que el propio Ejecutivo ha solicitado en el Congreso y que se sustanciarán a finales de este mes.
Así lo aseguran fuentes gubernamentales después de que los populares, que tienen mayoría absoluta en el Senado, hayan fijado para la próxima semana las comparecencias en sus respectivas comisiones parlamentarias de los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, y, para la siguiente, del responsable de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
El PP también había solicitado reunir a la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que sigue activo en los periodos no ordinarios de sesiones, para decidir si se obligaba a comparecer a estos tres ministros antes del mes de septiembre, cuando la Cámara retomará su actividad ordinaria. Asimismo, exigían llamar al titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional.
El Gobierno amenaza a Italia con medidas proporcionales si no levanta el control de fronteras
El Gobierno ha instado este viernes a Italia a rectificar y poner fin a los controles en frontera con España y, en caso de que no lo haga, avanza que adoptará medidas «proporcionales» para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.
Gavira (Vox) señala a Sánchez por «negarse a aplicar» un acuerdo para el retorno de menores a Marruecos: «¿Qué pretende?»
El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado al Gobierno central por «negarse a aplicar» un acuerdo con Marruecos para «favorecer» el retorno de los menores no acompañados que se encuentran en Ceuta.
«Existe un acuerdo con Marruecos para favorecer el retorno de los menores con sus familias y el Gobierno se niega a aplicarlo. El interés del menor no es ser separado de su familia y repartido por España. ¿Qué pretende Sánchez impidiendo que estos niños vuelvan con sus padres?», ha señalado este viernes en una publicación en su cuenta oficial en la red social X.
El pasado miércoles, Gavira aseguraba que Andalucía «se va a oponer» al reparto por parte del Gobierno central de los menores migrantes procedentes de Ceuta, en línea con la posición de Vox en el resto de comunidades.
Junts insiste en que sus siete votos en el Congreso «no servirán para llevar menores a Cataluña»
La presidenta de Junts en el Parlament catalán, Mònica Sales, ha insistido en que los siete votos de los diputados de Junts en el Congreso «no servirán para llevar menores a Cataluña» desde Ceuta.
«Nosotros condicionamos que este reparto no revirtiera en Cataluña porque ya hemos sido sobradamente solidarios y esto ahora no va solo de solidaridad, también va de responsabilidad», ha dicho en una rueda de prensa ante la Cámara catalana este viernes.
Sales ha subrayado que Junts ya condicionó el decreto ley de reparto de menores porque ya habían llegado «muchos» a Cataluña anteriormente, y ha defendido que, tras la situación actual derivada de la crisis migratoria en Ceuta, la posición de Junts es la misma, ya expresada por su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.
Vox exige el retorno a Marruecos de todos los menas en Ceuta y «paralizar» su traslado a la Península
El Grupo Parlamentario Vox ha registrado este viernes una proposición no de ley (PNL) en el Congreso en la que exige el retorno a Marruecos de todos los menores no acompañados que entraron a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio, y la paralización «inmediata» de su traslado a la Península.
En concreto, Vox pide el cumplimiento del ‘Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado’, firmado en Rabat el 6 de marzo de 2007, cuyo artículo segundo, según recuerda, establece que debe garantizarse «el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social».
El PSOE garantiza que el Rey visitará Ceuta «cuando sea oportuno» y coordinado con el Gobierno: «Normalidad absoluta»
El ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha garantizado este viernes que el Rey visitará Ceuta «cuando sea oportuno» y que lo hará «en coordinación con el Gobierno».
«Normalidad absoluta», ha respondido en rueda de prensa en Ferraz al ser preguntado por las palabras del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, asegurando que Felipe VI le había expresado su compromiso con esa visita pendiente a la ciudad autónoma. Según ha recalcado el ministro, «el Rey visitará Ceuta cuando sea oportuno y habrá una coordinación absoluta al respecto».
El PSOE exige a Guardiola que aclare si comparte las palabras de su vicepresidente sobre la acogida de menas
El PSOE de Extremadura ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que aclare si comparte la posición de su vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, en las que insiste en oponerse a acoger a más menores migrantes no acompañados, tal y como ha reiterado este viernes en el «periplo de la vergüenza» que ha realizado este viernes por diferentes canales de televisión de ámbito nacional.
Los socialistas consideran «muy graves y profundamente vergonzosas» las declaraciones del dirigente de Vox, especialmente cuando afirma que se opondrá «por tierra, mar y aire» al reparto de menores y anuncia que utilizará todos los medios políticos, administrativos y jurídicos para impedir su llegada.
«Estamos hablando de menores, de niños y niñas que necesitan protección. No son ‘inmigrantes ilegales’, como pretende hacer creer Vox. Son menores con derechos y la obligación de las administraciones es protegerlos», señala el PSOE.
El PP quiere que varios ministros comparezcan ya la próxima semana en el Senado por Ceuta
El PP quiere que varios ministros comparezcan la próxima semana en el Senado para informar de la situación en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.
El Gobierno ha informado de que este viernes va a registrar por este asunto en el Congreso la solicitud de comparecencia en periodo extraordinario de los ministros de Presidencia, Interior, Exteriores y Defensa ante las respectivas comisiones en la última semana de agosto.
Decenas de menores se acumulan a las puertas de la comisaría de Ceuta para ser identificados
Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio se acumulan desde primeras horas de este viernes a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de la ciudad para ser identificados.
La mayor parte de estos menores no habían podido ser identificados por la Policía Nacional al no haber acudido a los centros de acogida y se encuentran deambulando por la ciudad.
Fallece un inmigrante que intentaba entrar a Ceuta en un parapente
La Guardia Civil de Ceuta ha recuperado este viernes el cuerpo sin vida de un joven inmigrante subsahariano que se había precipitado al mar con un parapente con el que había pretendido la entrada ilegal en Ceuta, según han confirmado fuentes del instituto armado.
El suceso se ha producido alrededor de las 08:00 horas de esta mañana cuando los agentes advirtieron la presencia de una persona que trataba de acceder a la ciudad en un parapente procedente de las montañas de Benzú, en la bahía norte.
El PP denuncia que el Gobierno no haya pedido más medios a Europa para atajar la crisis migratoria en Ceuta
La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha denunciado que el Gobierno español no haya pedido más medios a la Unión Europea para hacer frente a la crisis migratoria que sufre Ceuta desde hace más de una semana.
Así se ha pronunciado la dirigente del PP europeo, mencionando la intervención del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, donde se trató la crisis que sufrió la ciudad autónoma.
Vivas confía en las fuerzas de seguridad y el Ejército para impedir otra entrada en Ceuta
El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha expresado este jueves su «confianza absoluta» en que las Fuerzas de Seguridad, que investigan una convocatoria en redes sociales de un nuevo intento de entrada en Ceuta, paren ese asalto.
Vox critica el «lloriqueo permanente» de Vivas, a quien exige dimitir, y pide que los menores sean devueltos a Marruecos
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha criticado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, su «lloriqueo permanente» con los menores migrantes que llegan a la ciudad autónoma, a quien además le ha pedido su dimisión, y le ha afeado al mismo tiempo que no «defienda» que sean devueltos a Marruecos, sino repartidos a otras comunidades autónomas españolas.
Fúster ha reprochado al presidente de Ceuta que afirme que tiene «muchos menores» en su ciudad y «necesito que las comunidades los acojan».
«Pero no le he escuchado jamás lo que dice la legislación, sino también Naciones Unidas y el acuerdo bilateral con Marruecos, y que no cumplimos», ha aseverado el portavoz de Vox, que ha apelado a que cada menor que entre desde Marruecos sea devuelto «con su familia a su país» para preservar, según ha afirmado, «algo tan importante como es su identidad, su cultura, su religión y su lengua».
La Comisión Europea recibe una denuncia por la «inacción» del Gobierno en Ceuta
La Comisión Europea ha recibido una denuncia que insta a la UE a investigar la «inacción» del Gobierno en la frontera de Ceuta ante la entrada masiva de más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos, según ha adelantado La Razón.
Suben a 82 los inmigrantes fallecidos
La cifra de los inmigrantes fallecidos en el asalto a la frontera de Ceuta ha aumentado a 82 tras encontrar dos nuevos cadáveres en el mar.
Sánchez preside una reunión de coordinación con varios ministros sobre la situación en Ceuta
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá este viernes una reunión telemática de coordinación con varios ministros sobre la situación de Ceuta.
Sánchez ha convocado esa reunión, que dirigirá desde la residencia de La Mareta, en Lanzarote, para abordar la evolución de la situación que se vive en la ciudad autónoma una semana después de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos.
Rego ve en el rechazo al reparto de menas «una cuestión propagandística» y advierte: «La ley está para cumplirla»
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha considerado que el rechazo al reparto de menores no acompañados se trata de «una cuestión propagandística» y ha recordado que el Gobierno cuenta con «mecanismos jurídicos suficientes» para llevarlo a cabo.
«Es lamentable que se utilice a las personas más vulnerables en una tragedia como instrumento para hacer política», ha expresado Sira Rego en una entrevista en Hora 25 de Cadena Ser.
La ministra ha reconocido la urgencia de activar la acogida de los menores en Ceuta tras la entrada masiva de personas de la semana pasada. «Tenemos mecanismos jurídicos suficientes. Por ejemplo, la reforma del artículo 35 (de la Ley de Extranjería) nos habilita para que haya una posibilidad relativamente rápida para esta acogida. Y ahora mismo tenemos que darnos prisa», ha subrayado.
Robles, Marlaska, Bolaños y Albares piden comparecer a finales de agosto en el Congreso por la crisis de Ceuta
El Gobierno registrará este viernes en el Congreso las solicitudes de comparecencia a petición propia y en periodo extraordinario de los ministros Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles y Félix Bolaños para explicar la crisis migratoria en Ceuta por la que entraron más de 72.000 migrantes ilegales desde Marruecos.
Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han informado que los ministros comparecerán a finales de agosto ante las comisiones de Interior, Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional, respectivamente.
En concreto, el Gobierno propondrá a la Presidenta del Congreso que la ministra de Defensa comparezca el día 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el día 27; y los ministros del Interior y Exteriores el día 28, en sus respectivas comisiones.
Ceuta sigue en el centro de la crisis migratoria
La ciudad autónoma afronta una nueva jornada marcada por la tensión en la frontera con Marruecos tras la entrada masiva registrada en los últimos días. Aunque el ritmo de llegadas se ha reducido, el Gobierno mantiene un amplio despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil en el perímetro fronterizo para evitar nuevos accesos irregulares y responder con rapidez ante cualquier incidente.
La Guardia Civil detiene a tres personas que llevaban en un yate a dos inmigrantes ilegales
La Guardia Civil de Ceuta ha detenido este viernes a tres personas cuando pretendían cruzar el Estrecho de Gibraltar en un yate donde se ocultaban dos migrantes que habían entrado en la ciudad el 30 de julio.
Según han informado fuentes del instituto armado, la intervención ha sido llevada a cabo por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el marco de las labores de control y vigilancia en el entorno marítimo por la crisis migratoria.