Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo: fecha de la nueva avalancha, situación en la frontera y reacciones

La presión migratoria sobre Ceuta sigue centrando la atención informativa tras la llegada masiva de miles de personas desde Marruecos en los últimos días. Mientras las fuerzas de seguridad mantienen desplegado un importante operativo en la frontera para evitar nuevos accesos irregulares, las administraciones continúan analizando la evolución de una crisis que ha reabierto el debate sobre la gestión de los menores migrantes, las devoluciones y la cooperación entre ambos países.

Las autoridades permanecen especialmente pendientes de las convocatorias difundidas a través de las redes sociales que animan a protagonizar un nuevo intento de entrada el próximo 15 de agosto.

Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo hoy