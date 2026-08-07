Marlaska debe la comida de dos días a un centenar de guardias civiles de la visita del Papa

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debe la comida de dos días a más de un centenar de guardias civiles de Tráfico de Gran Canaria desplegados para el dispositivo del Papa en dicha ciudad. Se trata de la comida de los días 10 y 11 de junio. El colectivo está que trina, ya que no da crédito a que hayan pasado dos meses y sigan sin recibir el dinero que tuvieron que adelantar de su bolsillo.

«Estos agentes hicieron su trabajo, realizando jornadas de 16 y 14 horas. Sin embargo, la administración sigue sin cumplir con ellos, pese a tratarse de una cantidad mísera», denuncia en OKDIARIO la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, poniendo pie en pared ante este «despropósito».

Y aquí no queda el tema. Encima, Tráfico les ha comunicado que la comida de uno de esos dos días no se la van a pagar porque hicieron un descanso de dos horas, según declara a este diario Juan Couce, responsable de la AUGC en Canarias, indicando que ese descanso precisamente fue para comer, por lo que no se sustenta dicho argumento.

La cifra adeudada asciende en su conjunto a 2.800 euros. Son tan sólo 28 euros por guardia civil, 14 euros por cada día. Sin embargo, Tráfico pretende zafarse del pago de uno de ellos, según informa la AUGC.

La asociación mayoritaria de guardias civiles ve «bochornoso» que Tráfico tarde tanto en pagar y encima pretenda ingresarles sólo una de esas medias dietas. La diferencia con la dieta entera, que asciende a 28 euros al día, es que para que corresponda, los agentes tienen que acabar el servicio pasadas las 12 de la noche. En este caso, los que trabajaron 16 horas acabaron a las 22:00.

Esta tardanza en el pago no es habitual en otras unidades de las islas. Por ejemplo, a finales de julio fue comisionada a Fuerteventura una unidad de Seguridad Ciudadana a un festival y, antes de regresar, los agentes ya habían cobrado, según refiere la AUGC.

Otros tuvieron que pagarse el hotel

Peor suerte que estos agentes de Tráfico corrieron una treintena de guardias civiles de Seguridad Ciudadana de Lanzarote y Fuerteventura que fueron comisionados a Gran Canaria para la visita del Papa. En su caso, se les obligó a pagarse tanto el desayuno, comida y cena como el hotel, como informó OKDIARIO en su día. Una cantidad que ya les fue ingresada.

Lo cierto es que los despropósitos sufridos por los agentes durante el viaje del pontífice se acumulan. Por ejemplo, también transcurridos dos meses, siguen sin recibir los rosarios que entregó el Papa para todos ellos. La bolsa fue recogida por un coronel, pero los rosarios no han sido entregados a los agentes. Una situación que también les cabrea, ya que están muy agradecidos a León XIV por el gesto que tuvo con ellos y quieren sus rosarios.

Usados de operarios

Otro episodio que también levantó gran indignación entre los guardias civiles fue que un mando de Tenerife pidió voluntarios para retirar el material del evento del Papa en el Puerto. «Quería usarnos de operarios», declararon a OKDIARIO agentes afectados, señalando que cuando un jefe pide algo voluntario, se les pone en un compromiso y se convierte en una obligación.

No obstante, las fuentes policiales consultadas hicieron caso omiso ante esta «invitación a ir a trabajar gratis», con lo que ello podría suponer en caso de lesión.

«¿En qué siglo están? ¿Qué pintaban ahí los guardias civiles? Los guardias civiles son funcionarios policiales, no deben utilizados para otras labores, ni siquiera de forma voluntaria», declaró indignado a este diario Juan Couce, recalcando que «los guardias civiles no son mano de obra para montaje y desmontaje de eventos, sino policías».

Según consta en un correo al que ha tenido acceso este diario, la petición salió del teniente coronel jefe de operaciones de la Comandancia de Tenerife, que es el segundo mando de la misma.

Una situación similar tuvo lugar cuando a guardias civiles del Servicio Marítimo, encargados de luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal y que se ven obligados a prestarse la ropa por falta de dotación, se les pidió dinero para comprar un bastón de mando a quien había comandado esta especialidad hasta su ascenso a general el pasado 1 de noviembre, Miguel Sánchez Guerrero.

O cuando el pasado mes de marzo se obligó a guardias civiles de Tráfico a hacer viajes de hasta 10 horas en moto para recoger unas nuevas, utilizándolos de transportistas, como también denunció la AUGC en este diario.

Comisarías sin detectores de metales

Otra chapuza de Marlaska en la Operación Gracia, como se denominó el operativo policial del viaje del Santo Padre, fue dejar comisarías sin detectores de metales para destinarlos a la visita del Papa. Una situación que ocurrió, al menos, en Tenerife, donde el pasado 3 de junio fueron retirados los arcos de seguridad y escáneres de hasta siete comisarías.

«Desnudamos un santo para vestir otro», declararon indignados agentes de dichas comisarías, denunciando esta «ocurrencia surrealista» con la que Marlaska dejó los edificios policiales «vendidos, totalmente desprotegidos», pese a estar en nivel 4 de alerta antiterrorista y dispararse las agresiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y dicha situación se prolongó durante semanas, según informan a OKDIARIO policías afectados. ¿El motivo? Que tras la visita del Papa, los detectores «fueron llevados por error a Madrid».