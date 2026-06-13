Un mando de la Guardia Civil de Tenerife ha levantado una gran indignación entre los agentes por pedir voluntarios para retirar el material del evento del Papa en el Puerto. «Quería usarnos de operarios», declaran a OKDIARIO agentes afectados, señalando que cuando un jefe pide algo voluntario, se les pone en un compromiso y se convierte en una obligación.

No obstante, las fuentes policiales consultadas hicieron caso omiso ante esta «invitación a ir a trabajar gratis», con lo que ello podría suponer en caso de lesión.

Según consta en un correo al que ha tenido este diario, la petición salió del teniente coronel jefe de operaciones de la Comandancia de Tenerife, que es el segundo mando de la misma.

Una situación similar tuvo lugar cuando a guardias civiles del Servicio Marítimo, encargados de luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal y que se ven obligados a prestarse la ropa por falta de dotación, se les pidió dinero para comprar un bastón de mando a quien había comandado esta especialidad hasta su ascenso a general el pasado 1 de noviembre, Miguel Sánchez Guerrero, como también reveló OKDIARIO.

O cuando el pasado mes de marzo se obligó a guardias civiles de Tráfico a hacer viajes de hasta 10 horas en moto para recoger unas nuevas, utilizándolos de transportistas, como denunció la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, en este diario.

Esta asociación también ha recibido ahora un aluvión de quejas de compañeros ante la petición de este mando, que también rechazaron prestarse para estas tareas de desmontaje.

«¿En qué siglo están? ¿Qué pintaban ahí los guardias civiles? Los guardias civiles son funcionarios policiales, no deben utilizados para otras labores, ni siquiera de forma voluntaria», declara a este diario Juan Couce, responsable de la AUGC en Canarias. Y subraya que estas funciones han de desarrollarlas por las empresas que montaron el evento.

«No pueden pedir mano de obra gratis. ¿Qué ocurriría si hubiera un accidente?, ¿lo cubrirían las empresas? Negativo. ¿La Guardia Civil? Tampoco. Entonces, ¿qué hacemos trabajando ahí?», critica Couce, destacando también «si acaso los agentes tienen compatibilidad laboral para ejercer esa profesión de operarios».

«En caso de lesión, ¿hubiera sido en acto de servicio o en tiempo libre?», agrega indignado.

Lo que dice el correo

Diversas unidades de la Guardia Civil recibieron el pasado jueves el correo que ha generado esta polémica.

«Siguiendo las indicaciones del teniente coronel jefe de operaciones, se remite el presente correo en relación al evento de la Santa Misa que se celebrará a las 12:15 horas de mañana, 12 de junio, en el recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife, al objeto de informar del interés de la organización en contar con personal voluntario que quiera colaborar en las diferentes actividades de recogida de material del recinto, una vez que haya terminado», rezaba.

Y añadía: «Si existiera personal interesado en colaborar voluntariamente, remitan correos por unidades tipo Compañía con los listados del personal voluntariado de sus unidades dependientes, o en su defecto la omisión de los datos solicitados, antes de las 9.00 horas de mañana, 12 de junio de 2026».

La AUGC recalca que «los guardias civiles no son mano de obra para montaje y desmontaje de eventos, sino policías».

Además, según informan a OKDIARIO fuentes policiales, a la USECIC, encargada de la vigilancia del recinto portuario donde el Papa celebró la misa, también «se le ordenó vigilar que los trabajadores que instalaron el altar llevasen los arneses», como medida de prevención de riesgos laborales, «cosa que no ocurre en la Guardia Civil», según critica la AUGC.