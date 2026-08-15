Lidl revienta el mercado lanzando la única pala de pádel de fibra de carbono que cuesta menos de 60 euros

Lidl vuelve a poner el foco en el mundo del deporte con uno de esos productos que llaman especialmente la atención por su relación entre prestaciones y precio. La cadena alemana ha incorporado a su catálogo la nueva pala de pádel CRIVIT 12K Carbon SG PRO, un modelo pensado para jugadores avanzados y profesionales que destaca sobre todo por contar con una superficie de golpeo fabricada en carbono 12K y tener un precio de solo 59,99 euros. Se trata de una propuesta especialmente llamativa para los que practican uno de los deportes que más ha crecido en España durante los últimos años y buscan una pala con materiales propios de gamas superiores sin tener que realizar un gran desembolso.

Lidl presenta este modelo como una pala profesional y resalta que ha sido desarrollada en colaboración con la leyenda del tenis Steffi Graf, un nombre que aporta un atractivo adicional al producto. La principal protagonista de esta pala es precisamente su superficie de golpeo de carbono 12K, un material que Lidl destaca por su rigidez y capacidad de respuesta. Según la descripción del producto, este tejido permite transmitir de manera directa la energía generada durante el impacto para favorecer una mayor aceleración de la pelota.

Además, la pala utiliza un marco fabricado mediante un sistema de tubo de carbono 12K, una combinación que busca ofrecer estabilidad y ligereza durante el juego. Todo ello se integra en un diseño con forma de lágrima, una configuración muy habitual entre jugadores que buscan encontrar un equilibrio entre potencia y control. Lidl sitúa específicamente la pala dentro de la categoría destinada a jugadores avanzados y profesionales.

Lidl y su pala de pádel perfecta y barata

Otro de los elementos que pretende diferenciar a la CRIVIT 12K Carbon SG PRO es su balance equilibrado y neutro, con un centro de gravedad situado a 27 centímetros. Esto permite que el peso no se concentre excesivamente en la cabeza y facilita una combinación entre golpes potentes y capacidad de maniobra. A ello se suma un marco aerodinámico diseñado para reducir la resistencia al aire, algo que puede resultar especialmente interesante durante intercambios rápidos y cuando el jugador necesita reaccionar con rapidez ante la pelota. Lidl también incorpora una espuma Black High Density EVA Foam en el núcleo, cuyo objetivo es amortiguar las vibraciones generadas durante el golpeo y proporcionar una sensación más cómoda y directa.

El precio es sin duda uno de los grandes argumentos de esta propuesta. La CRIVIT 12K Carbon SG PRO aparece actualmente en la tienda online de Lidl por 59,99 euros, situándose justo por debajo de la barrera psicológica de los 60 euros. Para un jugador que quiera dar el salto a una pala de carbono sin acercarse a los precios habituales de muchos modelos de marcas especializadas, la propuesta de CRIVIT resulta especialmente competitiva, de ahí que esté arrasando.

Con esta pala, Lidl vuelve a demostrar que su apuesta por el equipamiento deportivo va mucho más allá de la ropa y los accesorios básicos. La combinación de carbono 12K, forma de lágrima, balance neutro, núcleo de espuma de alta densidad y un peso de aproximadamente 370 gramos coloca a este modelo sobre el papel en una posición muy interesante dentro de su categoría de precio. Además, el hecho de incluir la funda protectora y contar con el respaldo del nombre de Stefanie Graf añade argumentos para los que buscan una pala llamativa sin superar los 60 euros.