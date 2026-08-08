Lidl revoluciona el mercado del pádel y lanza una pala desarrollada por Steffi Graf que va a volar por precio y prestaciones

Lidl vuelve a dar un golpe sobre la mesa en el mercado deportivo con un lanzamiento que promete convertirse en uno de los productos más buscados de las próximas semanas. La cadena de supermercados ha presentado una nueva pala de pádel desarrollada junto a la legendaria ex tenista Steffi Graf, una apuesta con la que pretende acercar prestaciones propias de modelos mucho más caros a un precio difícil de igualar.

Y es que la nueva CRIVIT 12K Carbon SG PRO ya está disponible por solo 59,99 euros, una cifra que ha llamado la atención de los aficionados al pádel y que hace pensar que las existencias podrían agotarse rápidamente, tal y como ha ocurrido en anteriores lanzamientos deportivos de Lidl. La colaboración entre la cadena y Steffi Graf forma parte de la estrategia de la marca para seguir ganando peso dentro del mundo del deporte.

Después de meses trabajando juntos en la campaña «Find Your Move», la ex número uno del tenis mundial ha participado en el desarrollo de una colección de edición limitada centrada en el pádel, un deporte que no deja de ganar practicantes en España y en buena parte de Europa. El objetivo es claro: ofrecer un producto con materiales de calidad y características avanzadas sin disparar el precio, algo que hasta hace poco parecía reservado a las grandes marcas especializadas.

La nueva pala de pádel de Lidl

La protagonista absoluta de la colección es esta pala CRIVIT 12K Carbon SG PRO, un modelo pensado para jugadores que buscan un equilibrio entre potencia y control. Está fabricada con carbono 12K, un material utilizado habitualmente en palas de gamas superiores por su resistencia y rigidez. Además, incorpora una estructura 12K Carbon Tube System que mejora la estabilidad del conjunto y favorece una mejor transferencia de la potencia en cada golpe. Su forma de lágrima, un peso aproximado de 370 gramos y un balance neutro hacen que resulte cómoda tanto para el juego ofensivo como para los que priorizan el control desde el fondo de la pista.

Entre sus características también destacan el núcleo de espuma HD Foam de alta densidad, diseñado para ofrecer un tacto más preciso en el impacto con la pelota, y el sistema Vibration Lock, que ayuda a reducir las vibraciones y mejora la comodidad durante el juego. A ello se suma una empuñadura antideslizante, una correa de seguridad para la muñeca y una funda protectora de neopreno incluida de serie, un detalle poco habitual en productos de este precio y que añade todavía más valor al conjunto.

Uno de los aspectos que más está llamando la atención es precisamente su precio. Mientras que muchas palas fabricadas en carbono 12K superan con facilidad los 150 o incluso los 200 euros, Lidl ha conseguido situar este modelo en los 59,99 euros. Esa diferencia convierte a la CRIVIT SG PRO en una de las grandes oportunidades del momento para aquellos que buscan renovar su pala sin realizar un gran desembolso económico. No es casualidad que numerosos medios especializados hayan destacado la excelente relación entre calidad y precio de este lanzamiento.