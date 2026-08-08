Muere tras sufrir una brutal paliza el futbolista David Owori, que jugó una temporada en España

El mundo del fútbol está de luto por la muerte de David Owori, futbolista de 27 años y capitán del histórico SC Villa de Uganda, que ha fallecido después de sufrir una brutal agresión en Kampala. El jugador fue atacado durante la noche del pasado martes en las inmediaciones de su domicilio, en la zona de Makindye, y murió al día siguiente como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Según las primeras informaciones facilitadas por la Policía y recogidas por diferentes medios del país, David Owori habría sido atacado por un grupo de individuos durante un intento de robo. Los asaltantes pretendían hacerse con su teléfono móvil y otras pertenencias y después de que el futbolista tratara de impedirlo le golpearon violentamente. Testigos citados por la prensa local aseguran que los agresores llegaron a utilizar piedras para pegar al jugador.

El futbolista fue encontrado inconsciente por varias personas, que se encargaron de trasladarlo inicialmente hasta un centro médico cercano. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue llevado a otro hospital de Kampala, donde los médicos trataron de salvarle la vida. Sin embargo, las lesiones provocadas durante la agresión eran demasiado graves y David Owori terminó falleciendo el miércoles. La Policía Metropolitana de Kampala ha abierto una investigación para tratar de identificar y detener a los responsables de su muerte. Por el momento, las autoridades trabajan con la hipótesis de un robo violento, aunque las circunstancias exactas de lo ocurrido continúan bajo investigación.

Luto por David Owori

La noticia ha provocado una enorme conmoción en Uganda, donde David Owori era uno de los futbolistas más reconocidos del país. El jugador ejercía como capitán del SC Villa, uno de los clubes históricos del fútbol ugandés, que reaccionó con enorme tristeza a la noticia y reclamó que se haga justicia por la muerte de su capitán. La Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda también quiso rendir homenaje a Owori, destacando su liderazgo y su influencia entre las nuevas generaciones de futbolistas. El Parlamento ugandés, guardó un minuto de silencio en su memoria, reflejando la dimensión que ha alcanzado la tragedia en el país.

David Owori había construido una carrera que le permitió jugar también fuera de Uganda. Después de comenzar su trayectoria profesional en el Vipers SC, dio el salto al SC Villa, donde empezó a hacerse un nombre en el fútbol nacional. En 2021 llegó una de las grandes oportunidades de su carrera cuando se marchó a España para jugar en el Vélez CF durante la temporada 2021-22. Su aventura en el fútbol español supuso un paso importante para un jugador que buscaba hacerse un hueco en Europa y continuar creciendo lejos de su país de origen. Posteriormente, continuó su experiencia europea en Suecia, donde defendió los colores del Utsiktens BK antes de regresar a Uganda.

La tragedia llega cuando david Owori todavía era un futbolista en activo y muy importante en su equipo, siendo el capitán. De hecho, según informaciones recogidas por medios internacionales, el futbolista había entrenado con sus compañeros el mismo martes en el que posteriormente sufrió el ataque. El SC Villa se preparaba para disputar las semifinales de la FUFA Super 8 cuando la noticia de su agresión comenzó a extenderse. Lo que debía ser una jornada más de preparación para la competición terminó convirtiéndose en uno de los días más dolorosos de la historia reciente del club.