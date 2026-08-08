El Masters 1000 de Cincinnati: cuándo empieza, cuánto dinero reparte y cómo ver por televisión los partidos

El calendario tenístico afronta su parte final en este 2026. El inicio del US Open, cuarto y último Grand Slam del año, se acerca con la disputa de los torneos previos en tierras norteamericanas. Después del Masters 1000 de Canadá, que este año se disputa en Montreal, será el turno de su homólogo en Cincinnati.

Un torneo que levantó Carlos Alcaraz en la pasada edición y al que semanas más tarde sumó el US Open para firmar un doblete inédito para él en Estados Unidos. En el circuito ATP se ansía el regreso del español para competir con un Jannik Sinner intratable, salvo el asterisco en Roland Garros.

Fechas del Masters 1000 de Cincinnati

La siguiente parada del circuito ATP tras el Masters 1000 de Canadá será el Medio Oeste de Estados Unidos, más concretamente en la localidad de Cincinnati (Ohio). Al igual que sucede con los dos primeros torneos del año de esta categoría, Indian Wells y Miami, la final del primero de ellos enlaza con la fase previa del posterior. El título en Montreal se decidirá el miércoles 12 de agosto, mientras que la fase previa dará comienzo en Cincinnati el jueves 13.

El Masters 1000 de Cincinnati se extenderá del jueves 13 de agosto, con los primeros encuentros de la fase previa, al domingo 23 de agosto. Este día se disputará la final en el Lindner Family Tennis Centre de la ciudad estadounidense.

El duelo por el título del pasado año albergó el partido más esperado del circuito en los tres últimos años: Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner. En esta ocasión no hubo pelea sobre la pista. El tenista español pasó por encima del actual número uno del ranking ATP, que se retiró con un 5-0 en contra en el marcador y mermado por una fiebre.

Dónde ver por TV el Masters 1000 de Cincinnati

El Masters 1000 de Cincinnati se podrá ver por los medios habituales en España durante el calendario tenístico. Movistar Plus ofrecerá la mayor parte de los partidos del torneo, con principal énfasis en los tenistas españoles y en grandes nombres como Jannik Sinner, Alexander Zverev o los locales Ben Shelton y Taylor Fritz, entre otros. La conciliación horaria con Estados Unidos siempre es compleja desde España, pero las fechas veraniegas ayudarán a compensar este punto para poder seguir el Masters 1000 de Cincinnati

¿Juega Carlos Alcaraz el Masters 1000 de Cincinnati?

El torneo estadounidense contará con una sensible baja en su cuadro. El campeón defensor, Carlos Alcaraz, se perderá el Masters 1000 de Cincinnati por no recuperarse a tiempo de su lesión en la muñeca derecha.

La propia organización del Masters 1000 lo confirmó en la mañana del miércoles 5 de agosto con un comunicado a través de sus canales oficiales. También peligra la presencia del pasado finalista y actual número uno de la ATP, un Jannik Sinner que ha puesto en duda su participación en Cincinnati por unas molestias en su rodilla.

Cuánto dinero reparte el Masters 1000 de Cincinnati

Además de la gloria deportiva –y los puntos ATP- que se obtiene en un torneo del prestigio y la importancia de un Masters 1000, el torneo de Cincinnati también presenta importantes incentivos económicos para los tenistas. En el año 2025, el torneo estadounidense repartió más de nueve millones de dólares en premios.

Carlos Alcaraz obtuvo 1,12 millones de dólares por su campeonato, mientras que Jannik Sinner recibió cerca de 600.000 dólares. Los premios económicos disminuyen al retroceder en el cuadro. Los semifinalistas percibieron 332.160 dólares, por 189.075 para los cuartofinalistas y 103.225 para los tenistas que alcanzaron los octavos de final.