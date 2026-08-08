Sun Tzu, militar chino: «Un hombre malvado es capaz de quemar su propia nación hasta los cimientos para poder gobernar sobre sus cenizas»

Seguro que en alguna ocasión habrás leído la frase «Un hombre malvado es capaz de quemar su propia nación hasta los cimientos para poder gobernar sobre sus cenizas» o tal vez alguien te la ha compartido por redes sociales ya que es una de las reflexiones que siempre se asocian al famoso Sun Tzu, el jefe militar autor de El Arte de la Guerra.

No es extraño entonces que haya calado. El nombre de Sun Tzu sigue teniendo peso cuando se habla de estrategia, poder o decisiones difíciles. Por eso, cuando una idea como esta circula acompañada de su firma, mucha gente la da por válida sin pensarlo demasiado. En ese sentido, más que el origen exacto de la frase, lo que llama la atención es lo bien que encaja con la imagen que se tiene del estratega chino. Ahora bien, cuando se acude a sus textos, el tono es otro. No aparece esa afirmación como tal, pero sí un conjunto de ideas sobre el poder, el desgaste y la relación con el pueblo que ayudan a entender por qué una frase así termina vinculándose a su figura. No es tanto una cita literal como una interpretación que ha ido ganando terreno con el tiempo.

«Un hombre malvado es capaz de quemar su propia nación hasta los cimientos para poder gobernar sobre sus cenizas»

La frase empezó a circular con fuerza hace pocos años, sobre todo en redes sociales, en versiones muy similares entre sí. Su difusión ha sido rápida porque funciona: es directa, fácil de recordar y se adapta a distintos contextos sin necesidad de demasiadas explicaciones.

Además, responde a una lógica bastante habitual ya que muchas veces, para reforzar un mensaje, se recurre a nombres conocidos. No es lo mismo una frase anónima que una atribuida a Sun Tzu. El efecto que gana es inmediato ya que de alguna manera le añade autoridad y parece formar parte de una tradición de pensamiento más amplia, aunque no siempre sea así. En este caso, la asociación también tiene que ver con cómo se interpreta su obra desde fuera. Sun Tzu habla de estrategia, de conflicto y de poder, y eso hace que cualquier reflexión dura o incómoda sobre esos temas tienda a encajar con su figura. Incluso cuando no es exacta, la conexión resulta verosímil para el lector medio.

Y en este caso la frase es clara, hace alusión a la soberanía de algunas personas. Y siempre se relaciona con líderes políticos capaces de perjudicar a su propio pueblo en favor de gobernar para su beneficio.

Una frase originada recientemente

Una frase como sabemos viral, pero desde el portal TruthOrFiction aseguran que han analizado El arte de la guerra y otras reflexiones que Sun Tzu dejó, pero esta frase no aparece. De hecho tras rastrear su presencia en internet, desvelan que «Un hombre malvado es capaz de quemar su propia nación hasta los cimientos para poder gobernar sobre sus cenizas» es una frase de reciente creación en redes sociales. Exactamente entre finales de 2020 y comienzos de 2021 cuando empezó a compartirse.

Y es del todo comprensible que todo el mundo la lea, crea que es de quien se dice y la comparta, ya que uno de los puntos clave es que resalta la relación entre gobernante y pueblo. Y de algo así sí que hablaba Sun Tzu en sus escritos, cuando explicaba que un líder necesita mantener esa conexión si quiere sostener su posición. Cuando esa base se rompe, el problema deja de ser sólo militar y pasa a ser estructural, porque afecta a la estabilidad interna. También ponía el acento en el desgaste y explicaba que cuando un país entra en conflictos largos acaba debilitándose, y eso termina afectando tanto a su economía como a su capacidad de respuesta. Desde ese punto de vista, la idea de arrasar el propio territorio no encaja demasiado con una estrategia que busca conservar recursos y minimizar pérdidas. Pero como decimos, no es una frase real de Sun Tzu sino que sería más bien una interpretación de sus textos.

Un autor que sigue inspirando

Más allá de la cita, lo cierto es que Sun Tzu sigue muy presente. Su obra se sigue utilizando como referencia en distintos ámbitos, desde la política hasta la empresa, y eso hace que su nombre aparezca una y otra vez cuando se habla de estrategia o liderazgo. En ese contexto, no es raro que acabe asociado a frases que no son suyas o de hecho, no lo son literalmente. Es algo que forma parte de cómo circula hoy parte de la información con ideas que se adaptan, se condensan y se vuelven a lanzar con una firma reconocible que facilita su difusión. Pero al final, lo interesante no es sólo si la frase es literal o no, sino entender por qué sigue funcionando. Y en eso, el peso del propio Sun Tzu y la manera en que se interpretan sus enseñanzas hoy en día tienen mucho que ver.