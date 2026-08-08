Será la última película en la que veamos al fallecido Sam Neill: es la adaptación más esperada del mundo de los videojuegos

El cine es el único lugar capaz de congelar el tiempo real, dotando a la ficción de esa especie de aura eterna por la que no pasan los años. Pero no sólo hablamos de la posibilidad de seguir viendo a perfiles del pasado como Humphrey Bogart o Audrey Hepburn. Las vicisitudes de la industria y los largos procesos que existen detrás de la creación de una película llevan a que a veces, se estrenen cintas con actores ya fallecidos. Ese es el caso del querido Sam Neill, quien falleció hace poco menos de un mes y ahora hemos podido saber cuál es la última participación fílmica que rodó. Sí, la estrella de Jurassic Park (1993) formó parte de una de las adaptaciones más esperadas del mundo de los videojuegos: The Legend of Zelda.

Dirigida por Wes Ball, la versión cinematográfica de la popular franquicia de Nintendo llegará a los cines en 2027. A través de un guion de Derek Connolly y T.S. Nowlin, el argumento oficial todavía es un misterio. Lo que sí conocemos es el casting que, poco a poco, ha ido revelando Columbia Pictures. Sabemos que Benjamin Evan Ainsworth (La maldición de Bly Manor) será el héroe Link y que Bo Bragasson, actualmente reconocida por la serie Sterling Point, dará vida a la princesa Zelda. En el lado antagonista, Uli Latukefu (Alien: Covenant) encarnará al villano Ganondorf. Completando el elenco secundario, la superproducción cuenta con Dichen Lachman (Severance) e Yvonne Stahovski (El cuento de la criada). La primera será Impa, una consejera y guardaespaldas de Zelda, mientras que se especula con que Stahovski pueda ser otra reina del universo creado por Shigeru Miyamoto.

La película de Zelda será la despedida actoral de Sam Neill

El próximo año marcará la despedida actoral de Sam Neill, después de que los suscriptores de Netflix lo pudiesen ver en la viral miniserie, Indomable. El mismo 2027, el actor neozelandés también aparecerá en The Last Resort, compartiendo pantalla con las estrellas de Star Wars, Daisy Ridley y Alden Ehrenreich.

Aunque la empresa nipona ni Columbia hayan compartido todavía una sinopsis oficial, sabemos por la propia historia del videojuego que The Legend of Zelda narra la trama de un guerrero y una princesa que luchan por salvar el reino mágico de Hyrule de Ganon, un líder bélico convertido en demonio. Desde su lanzamiento oficial a finales de los 80, la saga ha vendido más de 150 millones de copias.

Todavía se desconoce oficialmente el papel que tendrá Neill en la producción, pero tal y como cuentan en Deadline, dejó todas sus escenas grabadas para el proyecto. Sony Pictures no ha hecho comentarios al respecto.

El mundo de los videojuegos volverá a tener una gran importancia en el audiovisual de los próximos meses. Junto a la adaptación de Zelda, otros estudios versionarán los títulos de las consolas tanto en series como en películas. Salvo nuevos retrasos, Tomb Raider, la secuela de Minecraft, Death Stranding, OutRun o Just Cause serán algunas de las licencias que veremos próximamente en el streaming y el patio de butacas.

¿Cuándo se estrenará en cines?

The Legend of Zelda tiene programado su estreno para el próximo 30 de abril de 2027.