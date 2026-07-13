Más allá de ‘Jurassic Park’: 5 películas increíbles para recordar a Sam Neill y dónde verlas en el streaming

Los cinéfilos del mundo han amanecido con una triste noticia: el actor Sam Neill ha fallecido a los 78 años. La estrella neozelandesa arrastraba un linfoma de Hodgkin desde el pasado 2022, aunque ni mucho menos había abandonado la profesión. En 2024 formó parte del elenco de la miniserie Apples Never Fall y al año siguiente coprotagonizó junto a Eric Bana la popular serie de Netflix, Indomable. En 2027, tiene previsto el estreno póstumo de The Last Resort, una comedia romántica rodada a principios del 2026 junto a las estrellas de Star Wars, Daisy Ridley y Alden Ehrenreich.

Recordado sobre todo por su papel del paleontólogo Alan Grant en la saga de Jurassic Park (1993), en realidad sus cinco décadas de carrera actoral le han otorgado otros roles meritorios en películas descomunales. Por eso y como tributo de despedida, hemos creado una lista con las cinco mejores películas en las que estuvo presente fuera de las adaptaciones del universo jurásico creado por Michael Crichton.

Sam Neill: mucho más que el paleontólogo Alan Grant

1. ‘El piano’ (1993)

El mismo año en el que encarnó a Grant, Sam Neill estuvo presente también en el ejercicio dramático más relevante de su carrera. Dirigida por Jane Campion, en El piano el actor interpretó a Alidair Stewart, el frío terrateniente que se casa con la protagonista muda, Ada McGrath. Su desempeño secundario no goza de la popularidad ni presencia en pantalla de los protagonistas, Holly Hunter, Anna Paquin y Harvey Keitel. Pero la construcción de este villano trágico es clave para dar sentido a todo este melodrama romántico que llegó a obtener hasta 3 nominaciones en los Oscar de su edición.

Finalmente, El piano se llevó la estatuilla dorada para una jovencísima Paquin, Hunter y la consideración del mejor guion para Campion. No obstante, el retrato generado por Neill es tan poco agradecido como brillante. Stewart rehúye cualquier cliché, generando en el espectador una incómoda mezcla entre el rechazo y la lástima.

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2. ‘La caza del octubre rojo’ (1990)

Neill fue un actor mucho más camaleónico de lo que, a priori, aparenta su filmografía. Antes de El piano, compartió pantalla con Alec Baldwin y Sean Connery en la reconocida versión cinematográfica de la novela homónima de Tom Clancy. Aquí dio vida al capitán Vasily Borodin, el segundo al mando del avanzado submarino nuclear soviético. Un fiel ayudante que se siente tan sereno como profundamente humano, regalándonos además el momento más emotivo del filme de John McTiernan.

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3. ‘La posesión’ (1981)

En 2027, Parker Finn y A24 estrenarán el nuevo remake norteamericano del filme de culto francés que Andrzej Zulawski dirigió en los 80. Pero el sello independiente lo tiene complicado si quiere hacernos olvidar la interpretación de Neill como Mark, el marido y padre desesperado que se ve envuelto en una pesadilla cuando su mujer comienza a actuar de forma violenta y aterradora.

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4. ‘Un grito en la oscuridad’

Sam Neill siempre fue un acompañante de lujo para cualquier primera espada de Hollywood. En este caso, se puso en la piel de Michael Chamberlain, el esposo de Lundy Chamberlain (Meryl Streep) y pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Basada en hechos reales, la trama narra la mediática desaparición de Azaria Chamberlain en el desierto australiano, con unos padres que aseguraron que a su hija se la había llevado un dingo (perro salvaje).

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5. ‘Skin’

Narra los hechos reales que vivió Sandra Lain, una mujer negra, hija biológica de una pareja de blancos en el contexto del apartheid sudafricano. En esta cinta de Anthony Fabian, Neill da vida a uno de sus personajes con más aristas: Abraham Laing, un tendero que lucha ante los tribunales para que su hija sea clasificada legalmente como «blanca».