Muere Sam Neill, legendario protagonista de ‘Jurassic Park’, a los 78 años

Sam Neill, leyenda del cine conocido especialmente por su papel protagonista en Jurassic Park o El Piano, ha muerto a los 78 años. El actor deja atrás una prolífica carrera de más de cinco décadas en las que ha encarnado más de 150 personajes diferentes, con los que abarcó todo tipo de registros.

El actor neozelandés fue diagnosticado en 2022 de linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo de linfoma no Hodgkin poco frecuente y agresivo, que se origina cuando los glóbulos blancos crecen de forma descontrolada y se acumulan en el hígado, el bazo, los ganglios linfáticos o la médula ósea.

«No le tengo miedo a la muerte en absoluto. Eso no me preocupa. Nunca me ha preocupado», declaró Sam Neill en Australian Story, en 2023, año en el que reveló su diagnóstico. Sin embargo, añadió que sí que le «molestaría» morir, porque «todavía» tenía «cosas por hacer».

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