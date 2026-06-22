¿Son rentables los taquillazos? ‘Jurassic World: Dominion’ abre el debate tras convertirse en el más caro de la historia

Hasta ahora, todo el mundo pensaba que la película más cara de la historia era Star Wars: El despertar de la Fuerza, pero otro título la ha desbancado. Tal y como ha revelado un reciente análisis financiero realizado en Reino Unido y recogido por Vulture, los 638,9 millones de dólares que costó la secuela de la aventura espacial no ostentan el récord de gasto. Ese histórico pertenece ahora a Jurassic World: Dominion. La película protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard tuvo un presupuesto de 658,8 millones de dólares.

Uno de los factores que incrementó la factura de la película fue su elenco. Jurassic World: Dominion sumó a las nuevas estrellas de su casting con parte del reparto original de Jurassic Park. Tanto el caché como la complejidad logística para cuadrar calendarios de rodaje con agendas complicadas contribuyeron a elevar los gastos, al igual que el sobrecoste generado por grabar durante la pandemia, con la implementación de los protocolos que, en este caso, incluso, obligaron a los actores principales a confinarse en los Estudios Pinewood (Buckinghamshire, Reino Unido).

Con una inversión de casi 659 millones de dólares, la cinta logró ingresar en taquilla más de 1.000 millones, cifras a las que se unen los beneficios por merchandising, por ejemplo. Sin embargo, siempre se ha cuestionado la verdadera rentabilidad de la película, dado que hay que tener en cuenta que los agentes que intervienen en el circuito cinematográfico son muchos.

Además, las estimaciones de la industria de Hollywood señalan que, para que una película resulte rentable, debe recaudar al menos el doble de su factura únicamente para cubrir los costes de producción. Por tanto, siguiendo esta lógica, Jurassic World: Dominion, en realidad, habría perdido dinero. Aunque, por otro lado, el marketing se contabiliza aparte, así como los ingresos por su emisión fuera de salas, por lo que su rentabilidad es incierta. Asimismo, las majors no son muy dadas a facilitar datos económicos sobre las producciones.

Aun así, uno de los detalles por los que ha llamado la atención que sea Jurassic World: Dominion la película más cara de la historia es que no pertenece ni a Marvel ni a Star Wars. Ha sido Universal Pictures, con la tercera entrega de la trilogía de Jurassic World, semi-reboot de la franquicia de Parque Jurásico, la que ha desplazado al resto.