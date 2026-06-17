Spielberg le devuelve la fe a la taquilla: ‘El día de la revelación’ recauda 93 millones de dólares en su primer fin de semana

Tras los fracasos económicos de West Side Story y Los Fabelman, parecía que Spielberg había perdido su excelsa conexión con los espectadores. Sin embargo, su regreso a la ciencia ficción le ha sentado de maravilla: El día de la revelación ha recaudado 93,9 millones de dólares en su primer fin de semana. Un éxito que, en cierta medida, nos recuerda al otrora rendimiento de una cartelera que solía responder con júbilo a cualquier superproducción. Pero, ¿hasta dónde puede llegar la última película del rey Midas de Hollywood? ¿Conseguirá alcanzar un punto de rentabilidad óptimo para el estudio?

Si al fin de semana le sumamos el arranque de estos últimos días, el filme ha llegado a los 98 millones. De ellos, 44,5 pertenecen a una cartelera estadounidense que no está nada acostumbrada a recibir con tanto entusiasmo a proyectos que no pertenezcan a franquicias consolidadas. Aunque esa tendencia podría estar virando hacia un escenario esperanzador, dentro de un 2026 en el que, de momento, nos ha regalado otras historias originales triunfantes para el box office como Proyecto Salvación, Hoppers, Obsession o Backrooms. Eso sí, por ahora la seguridad financiera de las propiedades intelectuales sigue siendo un filón generalizado para las majors, donde Super Mario Galaxy es actualmente, la cinta más taquillera del año, superando la barrera de los 1.000 millones de dólares recaudados.

El día de la revelación es el mejor estreno de Spielberg desde Ready Player One (2018) y, por supuesto, ya ha superado la recaudación total de sus dos mencionados anteriores proyectos, Los Fabelman aunaron sólo 41,7 millones y West Side Story, 76,3 millones de dólares.

Spielberg conserva su talento para conectar con el público

Desde una perspectiva todavía más amplia, podemos decir que El día de la revelación es incluso el mejor estreno de una película original de Spielberg. Sin tener en cuenta la inflación, títulos como Salvar al soldado Ryan (1998) o E.T. el extraterrestre (1982) no lograron ni acercarse a lo conseguido en estos primeros días por el largometraje protagonizado por Emily Blunt y Josh O’Connor.

Que una narración de Spielberg conviva en el éxito mediático con autores noveles como Curry Baker con Obsession o Kane Parson en Backrooms es motivo de celebración y lanza un poderoso mensaje a unos analistas de la industria que comprueban cómo franquicias establecidas como Star Wars y su The Mandalorian & Grogu ni convencen ni entusiasman a las nuevas generaciones en el patio de butacas.

A diferencia de los dos fenómenos del terror, el presupuesto del trabajo de Spielberg maneja un riesgo mayor. El día de la revelación necesita alcanzar los 300 millones de dólares para comenzar a ser rentable y no generar pérdidas.

¿De qué trata ‘El día de la revelación’?

El día de la revelación se centra en las consecuencias globales que desata la filtración inminente de documentos gubernamentales que confirman, sin ningún tipo de duda, que la humanidad no está sola en el universo. Explorando en cierto modo tanto la paranoia colectiva como la crisis de fe en las instituciones y el caos geopolítico.

Producida por Universal Pictures y con un guion de David Koepp, Spielberg vuelve a contar con John Williams en la banda sonora. En el resto del elenco, localizamos a otros nombres reconocidos en la industria y de la talla de Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo y Wyatt Russell, entre otros.