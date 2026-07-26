Helena Rodero, farmacéutica y experta en cabello: «Aplicar el acondicionador en seco antes del champú, de medios a puntas, es recomendable para los cabellos delicados y sin brillo»

Aplicar el acondicionador seco antes del champú es algo esencial, especial para cabellos delicados y sin brillo, lo dice una farmacéutica como Helena Rodero experta en cabello. Nuestra melena puede acabar siendo un elemento esencial en nuestro día a día. Queremos cuidarla y mantenerla de tal forma que tocará empezar a tener en consideración determinados elementos que quizás hasta el momento nadie hubiera tenido en cuenta. Es momento de apostar claramente por unos consejos que pueden ser los que nos acompañarán en unos días en los que realmente tendremos que estar preparados para afrontar todo tipo de detalles que serán esenciales.

Esta experta en cabello puede darnos un extra de buenas sensaciones a la hora de hacer una tarea tan básica como la que nos hace tener esa melena lo más limpia posible. Será el momento de apostar por un cambio de tendencia que quizás nos costará más de la cuenta. En esta situación que podemos implementar y que, podría, sin duda alguna, darnos un plus de buenas sensaciones. Será la hora de apostar claramente por una melena que se empieza a cuidar desde dentro y que, no nos costará nada de conseguir de la manera que queremos. Aplicar el acondicionar de esta manera, tiene ventajas que deberemos conocer.

La farmacéutica Helena Rodero nos explica cómo cuidar cabellos delicados

El cabello se vuelve cada vez más fino, a medida que sumamos años y podemos empezar a ver llegar una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañará en unos días en los que queremos cuidarnos un poco más. Son momentos de apostar claramente por un detalle que hasta la fecha no sabíamos.

Este tipo de detalles que tenemos en nuestro poder pueden cambiar para siempre la manera en la que vemos a un cabello que podemos cuidar de una forma muy diferente. Con este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve.

Los mejores especialistas están más cerca de lo que nos imaginamos, las redes sociales acabarán marcando estos días en los que realmente podremos conseguir una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos dará este plus de buenas sensaciones que queremos conseguir.

Tocarse ese pelo bien cuidado, verlo brillar en el espejo, puede ser algo más fácil de lo que parece con este sencillo gesto que podemos implementar al momento.

Aplicar el acondicionador en seco antes del champú

Este tipo de lavado al revés de lo que sería habitual, tiene más ventajas de lo que nos imaginaríamos. Es sólo cuestión de ponerse manos a la obra de una forma que quizás nadie hubiera visto. Con un cambio que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar.

Tal y como nos explica Helena Rodero experta en cuidado capilar y farmacéutica: «Aplicar el acondicionador en seco antes del champú, de medios a puntas, es recomendable para los cabellos delicados y sin brillo».

Desde Druni nos explican un poco más esta tendencia que, sin duda alguna, puede ser una de las que queramos implementar en estos días: «El reverse washing cambia el orden de la rutina de cuidado capilar con acondicionador para evitar uno de los problemas más habituales: que el cabello quede demasiado cargado y se apelmace. Al aplicar primero el acondicionador, las puntas reciben esa dosis de suavidad, hidratación y desenredado que necesitan, pero el champú posterior retira el exceso de producto que podría dejar la fibra pesada. La clave está en no entender el acondicionador como un paso secundario, sino como un gesto de preparación. En cabellos finos, por ejemplo, puede ayudar a que la melena quede más suelta, con más movimiento y menos sensación de raíz apelmazada. En melenas largas, también puede facilitar el desenredado previo al lavado y reducir la fricción, algo especialmente interesante en verano, cuando el pelo se enfrenta al sol, el cloro, la sal y los recogidos improvisados en la playa. Eso sí, no se trata de demonizar el orden tradicional. En cabellos muy secos, decolorados o rizados, muchas veces el acondicionador después del champú sigue siendo necesario. La diferencia está en saber cuándo el pelo pide ligereza y cuándo pide nutrición».

Un cambio en el orden de los productos que puede conseguirnos ese brillo que queremos implementar de una forma que quizás nos sorprenderá por lo sencilla que será. Estos procesos que tenemos en mente pueden acabar convirtiéndose en los mejores aliados de unos cambios que, sin duda alguna, tocará empezar a tener en mente, desde ahora.

Los expertos opinan que el cuidado del cabello empieza por la calidad de los productos que usamos, pero también en el orden en los que los implementaremos de una manera muy diferente.