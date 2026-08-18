Jesulín reaparece en plena guerra entre Julia y Belén y su gesto da que hablar: ¿de qué lado estás?

Jesulín de Ubrique ha vuelto a convertirse en protagonista, aunque esta vez sin necesidad de pronunciar una sola palabra. El torero ha reaparecido ante las cámaras a la salida de Ambiciones, justo en plena guerra mediática entre su hija Julia Janeiro y Belén Esteban. Preguntado por las declaraciones de su hija sobre la colaboradora, Jesús Janeiro ha optado por una respuesta tan breve como llamativa: una sonrisa y un pulgar hacia arriba. Un gesto que, aunque no supone una confirmación explícita de su postura, no ha pasado desapercibido y deja abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones.

Fue el pasado 14 de agosto cuando Julia Janeiro decidió responder públicamente a Belén Esteban y reavivó una polémica que vuelve a colocar a Jesulín de Ubrique en el centro de todas las miradas. Todo comenzó después de que la colaboradora compartiera en sus redes sociales un mensaje en el que, al felicitar a su hija Andrea, aseguraba: «Tú no eres una nepo baby, otras sí». Preguntada por estas palabras, Julia no dudó en entrar al trapo y respondió con contundencia, cuestionando que Belén hablara de los llamados nepo babies y recordando su vinculación durante años con la figura de su padre. La joven llegó a referirse a ella como «la sombra de Jesulín de Ubrique», calificó de «ridículo» y «vergonzoso» que se pronunciara sobre su familia y terminó lanzándole una frase especialmente contundente: «Eres un meme televisivo, cariño». Unas declaraciones que han vuelto a poner sobre la mesa la histórica tensión entre ambas y que ahora han llevado a los periodistas a preguntar directamente a Jesulín qué opina de las palabras de su hija.

Y ahora que Jesulín ha reaparecido y ha dejado su particular respuesta en forma de sonrisa y pulgar arriba, llega el momento de que tú también tomes partido. Porque en esta guerra hay dos nombres que están en el centro del ring y queremos saber de qué lado estás. ¿Entiendes la postura de Julia? ¿Crees que Belén tiene motivos para responder? ¿O piensas que Jesulín debería mantenerse completamente al margen? Ha llegado la hora de posicionarse.