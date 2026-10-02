«No puede convertirse en el contable del grupo»: un economista explica por qué un camarero puede rechazar dividir una cuenta

Salir a comer con amigos puede terminar con una discusión que poco tiene que ver con la comida. El momento en el que llaga la cuenta es cuando suelen empezar preguntas del tipo quién ha pedido vino, quién sólo ha tomado agua, cuánto corresponde a quien no ha pedido postre o cómo se reparte un plato que han compartido tres personas. Si cada uno decide pagar exactamente lo que ha consumido, las cuentas pueden complicarse todavía más. Y no siempre el camarero tiene que encargarse de resolverlas.

El economista Fernando Trías de Bes ha hablado sobre esta situación en Herrera en COPE, donde ha defendido que los clientes deberían organizar entre ellos sus gastos en lugar de trasladar ese trabajo al personal del restaurante. Su reflexión surgió después de escuchar el testimonio de una camarera que contaba algunas de las peticiones que recibe cuando llega el momento de cobrar. El economista fue bastante claro: «Lo que no puede ser es que un camarero resuelva la contabilidad de una sociedad limitada de amigotes».

Economista explica por qué un camarero puede rechazar dividir una cuenta

Una cosa es pedir pagar por separado y otra convertir el momento del cobro en una sucesión de cálculos sobre quién ha comido cada cosa. Ese es el punto sobre el que insiste Trías de Bes. Si cuatro personas han compartido entrantes, una ha bebido más que otra y alguien sólo ha probado una parte de determinado plato, averiguar cuánto corresponde exactamente a cada uno puede acabar ocupando varios minutos al trabajador.

«La contabilidad interna no deberíamos tener que trasladarla a los profesionales de la hostelería», sostiene el economista. Actualmente, además, existen formas sencillas de solucionar el problema dentro del propio grupo. Una persona puede hacerse cargo del pago y recibir después el dinero del resto mediante Bizum, por ejemplo, sin necesidad de que sea el camarero quien tenga que estar calculando o mirando lo que ha consumido cada integrante de la mesa.

La cuestión no se limita a una opinión sobre lo que resulta más cómodo para el establecimiento. La OCU explica que, cuando se ha realizado una reserva conjunta, el restaurante puede exigir que la cuenta se pague de una sola vez por una persona. Después serán los propios comensales quienes tengan que organizar el reparto del dinero. Eso no elimina otros derechos del consumidor como que el establecimiento debe entregar un tique o factura en el que aparezcan detallados los productos consumidos.

El problema de pagar a partes iguales cuando uno ha gastado mucho más

La conversación entre Alberto Herrera y Fernando Trías de Bes fue más allá del trabajo de los camareros. El economista analizó también una situación habitual cuando se sale en grupo: decidir si todos pagan lo mismo independientemente de lo que hayan pedido. Aquí aparece lo que Trías de Bes relaciona con la denominada «tragedia de los comunes». Lo explica con un ejemplo fácil de reconocer en cualquier comida entre amigos: alguien decide pedir un entrecot sabiendo que después la factura se dividirá entre todos. El plato lo disfruta esa persona, pero una parte de su precio termina pagándola el resto. «El beneficio es privado, porque el plato del entrecot es para mí, pero el coste del entrecot se reparte entre todos», señala.

El problema no suele aparecer cuando las diferencias son pequeñas. Si todos han comido y bebido aproximadamente lo mismo, dividir la factura entre el número de comensales permite terminar rápidamente. La situación cambia cuando alguien ha gastado bastante menos o bastante más. Es entonces cuando pagar a escote puede dejar de parecer justo y empiezan las cuentas.

Trías de Bes propone una referencia sencilla para estos casos: la regla del 33% o de los 10 euros. Según su planteamiento, cuando dividir a partes iguales supone que una persona tenga que poner unos 10 euros más de lo que realmente ha consumido, tendría sentido dejar el reparto uniforme y calcular lo que corresponde a cada uno. No se trata de una norma, sino de un criterio que propone el economista para evitar discusiones.

El «dinero social» que gastamos por seguir al grupo

Hay otro aspecto menos evidente detrás de estas comidas. Trías de Bes lo denomina «dinero social» que es el que gastamos para participar en determinados planes y mantener nuestra vida social, incluso cuando el desembolso no encaja demasiado bien con nuestro presupuesto. El problema aparece cuando nadie quiere decirlo. Una cena elegida por el grupo puede resultar perfectamente asumible para algunos y demasiado cara para otros. Si además la costumbre consiste en repartir la factura a partes iguales, quien intenta gastar menos puede acabar pagando parte de las consumiciones de los demás.

Por eso el economista defiende hablar de dinero con más naturalidad y acordar antes cómo se pagará cuando pueda existir una diferencia importante entre lo que consume cada persona. De esta manera se evita llegar al final de la cena y empezar a calcular delante del camarero cuánto debe pagar cada uno. Trías de Bes resume además estos comportamientos con una explicación bastante gráfica: «El tacaño es el que ahorra con su propio dinero, el rata ahorra con el tuyo».