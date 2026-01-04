Cinco restaurantes donde se puede comer por menos de 20 euros

Comer fuera en Madrid sin que la cuenta supere los 20 euros no es tan sencillo como hace unos años, pero en febrero de 2026 sigue siendo posible. Frente a cartas cada vez más cortas y precios al alza, algunos restaurantes mantienen una fórmula basada en platos reconocibles, raciones ajustadas al comensal y una clientela que vuelve porque sabe lo que va a encontrar.

No son locales nuevos ni buscan destacar en redes sociales. Son sitios donde la comida manda y donde el precio sigue siendo parte de la conversación. Estos cinco restaurantes permiten comer en Madrid sin convertir una comida corriente en un gasto excepcional.

Bodega de la Ardosa

La Bodega de la Ardosa sigue funcionando como lo ha hecho siempre. Barra concurrida, mesas pequeñas y una carta que no necesita cambios constantes. Aquí, comer por menos de 20 euros depende más de cómo se pide que de lo que se pide. Tortilla recién hecha, conservas bien tratadas y raciones para compartir permiten una comida completa sin sobresaltos. No es un sitio tranquilo, pero sí uno de los pocos donde el precio sigue teniendo lógica.

Casa Revuelta

Casa Revuelta continúa fiel a una idea muy concreta. Pocos platos, ritmo rápido y un producto que no necesita presentación. El bacalao marca el paso y basta con un par de raciones para resolver una comida dentro del presupuesto. Es un local de paso, sin adornos, donde el atractivo está precisamente en no haber cambiado lo que funciona.

Taberna El Sur

En Taberna El Sur la sensación es distinta. Aquí se come sentado, con tiempo y con platos que recuerdan a la cocina doméstica. Guisos, carnes y opciones sencillas permiten una comida completa por menos de 20 euros sin renunciar a cantidad ni sabor. Es uno de esos sitios que llenan por recomendación y no por moda, algo cada vez menos habitual en Madrid.

El Doble

El Doble mantiene una clientela fiel gracias a una carta pensada para compartir. Raciones generosas, producto reconocible y precios que no se disparan convierten este bar en una opción habitual para comer sin hacer cuentas mentales constantes. No es un restaurante de sobremesa larga, pero sí uno donde el precio final sigue siendo razonable incluso en zonas muy transitadas.

Casa Mingo

Casa Mingo no juega a la variedad. Su propuesta es clara desde hace años y eso es parte de su éxito. Pollo asado, sidra y platos directos que permiten comer bien sin complicaciones. Por menos de 20 euros se puede salir satisfecho, algo que explica por qué sigue siendo una parada habitual para quienes buscan una comida contundente sin sorpresas en la cuenta.

Comer fuera sin que sea un lujo

En Madrid, comer por menos de 20 euros requiere saber dónde sentarse. Estos restaurantes no prometen experiencias ni conceptos nuevos. Ofrecen algo más básico y, para muchos, más necesario: comida reconocible, precios claros y la sensación de que salir a comer sigue siendo un hábito posible.

En una ciudad donde la oferta gastronómica crece sin freno, estos locales recuerdan que comer bien no siempre tiene que ser caro.

