Hansi Flick no se fía del Real Madrid:»Era importante volver arriba, pero queda mucho»

Hansi Flick analizó la victoria del FC Barcelona ante el Levante que significó recuperar el liderato. El conjunto azulgrana demostró un cambio de imagen después de haber perdido los dos últimos partidos y valoró la nueva mentalidad que tuvo el equipo para recuperar el optimismo para las semanas cruciales de la temporada.

«Ha sido importante marcar primero. Con el paso de los minutos hemos mejorado y hemos merecido ganar. Cuando juegas contra un bloque tan bajo, es importante la llegada de los mediocampistas. Había que encontrar soluciones en ese costado izquierdo. Ha sido muy positivo marcar goles así. Hemos hecho un gran partido. Vimos su calidad (Cancelo) y ha generado muchas ocasiones en el primer tiempo y eso es lo que quiero ver de él. Lo hablamos ayer: era muy importante recuperar el liderato», adelantó en zona mixta.

Ya, en rueda de prensa, Hansi Flick entró más en detalle sobre qué es lo que ha cambiado en el equipo: «Hoy hemos dado una muy buena respuesta y es lo que necesitaba. Hemos estado hablando mucho y lo he visto reflejado sobre el terreno de juego», analizó.

«Veremos si sigue en el once (Cancelo). Queda una semana, pero Joao ha demostrado hoy cuáles son sus fuertes. Genera ocasiones y ha hecho un muy buen partido por su parte. Es un futbolista fantástico y nos puede ayudar muchísimo». Sobre el gesto de Lamine Yamal al ser sustituido, Flick quiso evitar entrar: ​»Creo que es normal. A ver, lo más importante para mí es que hemos jugado y que tenemos a futbolistas que merecen jugar como Roony. Es un futbolista muy profesional y cuando ha entrado ha jugado bien. Me centro en eso».

Un liderato que recuperó el Barcelona seis días más tarde​: «Es importante volver a estar arriba, pero aún queda mucho. Me alegra haber dado una buena respuesta. Eso es lo que quiero ver del equipo. No todo ha sido perfecto. Pero hemos acabado 3-0, tres puntos y eso es lo más importante». Con la vuelta de Pedri, el alemán no se olvida del partido de Bernal: «Es un jugador de futuro de este club y tendrá un gran futuro aquí. Espero que se mantenga sano y ha hecho un muy buen partido. Me gusta verle», concluyó.

Bernal, Cancelo y Fermín confirma la mejoría del Barcelona de Flick

Previamente habían hablado dos nombres propios del triunfo. Primero lo hizo el autor del primer gol, Marc Bernal. El pivote aprovechó la ausencia de Pedri para sumar otra titularidad que aprovechó a los cuatro minutos: «Aunque tuvieron la primera, vino mi gol y eso dio tranquilidad. Los problemas los hablamos esta semana. Sabíamos que estarían en bloque bajo y que las entradas en segunda línea harían daño. Ellos se cansaron y salieron las cosas. Hemos sabido controlar las vigilancias y eso nos ha ido bien», reflexionó.

Joao Cancelo, hombre del partido, valoró la confianza en su segunda titularidad con la camiseta del Barcelona: «Fue sin duda mi mejor partido. Aproveché la oportunidad porque sentía que estaba entrenando muy bien y me salió lo que practiqué esta semana. Soy muy ofensivo y la victoria la conseguimos todos», comentó.

Fermín López, autor del golazo en el Camp Nou, valoró la actitud del grupo: «El futbol es así. Te da una oportunidad de dar una respuesta como hoy después de dos malos partidos. La liga es difícil y todos los partidos son complicados. Probé el chut y me salió un buen gol. De lejos puedo disparar con las dos piernas y hoy salió bien. Veníamos de mala dinámica, pero hicimos autocrítica. Corregimos errores, pero hemos hecho gran partido y controlado en todas las líneas. Es la línea a seguir», valoró.