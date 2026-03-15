Laporta vs Font: el futuro del Barcelona está en las manos del socio culé

Joan Laporta y Víctor Font pugnarán este domingo en las urnas por la presidencia del Barcelona en unas elecciones que se celebrarán desde las 9:00 hasta las 21:00 horas con cinco sedes electorales y aprovechando el partido del primer equipo en el Camp Nou contra el Sevilla de la jornada 28 de la Liga. Un mano a mano con el futuro de la entidad en juego. Será el socio culé el que decida.

Los socios del Barcelona serán los que decidan el futuro de su club. En total, 114.504 son los que han sido llamados a las urnas para este domingo. Tendrán la opción de votar a Joan Laporta o a Víctor Font. El ex presidente apuesta por un modelo de continuidad con Deco como director deportivo y Hansi Flick como entrenador. Y la apuesta de Font es un cambio radical para acercarse más al aficionado blaugrana.

Desde 1978, que es cuando se celebraron las primeras elecciones a la presidencia del Barça con el formato de sufragio universal y derecho a voto femenino, todos los presidentes que han accedido a la reelección, han conseguido su objetivo. En esta estadística también es favorito un Joan Laporta que durante la campaña electoral ha estado mucho más fuerte que su competidor. Todo indica que volverá a salir ganador como en 2021.

Seguramente el favoritismo de Laporta (socio 9.601) no sería tan evidente si su oposición hubiera sido capaz de articular una candidatura unitaria en la que aglutinar las diferentes opciones. Pero, como ocurre en estos casos, los ‘egos’ destruyeron la posibilidad: Marc Ciria y Xavier Vilajoana no consiguieron las firmas; ‘Som un clam’, uno de los colectivos más numerosos y activos, no dio el paso y Víctor Font se quedó solo, aunque todos estos actores preelectorales han confirmado que votarán al rival de Laporta.

Font vuelve a medirse a Laporta

Víctor Font (socio 55.406), que se presenta por segunda vez y ya perdió en 2021 ante Laporta, representa el cambio radical que muchos socios le quieren dar al club azulgrana. Sin embargo, parece tener pocas opciones ante el presidente saliente.

Laporta es un corredor de fondo, presidente entre 2003-2010 y desde 2021 a 2026, pero también un superviviente, capaz de salir a flote tras una moción de censura (2008) o tras sufrir una acción de responsabilidad social por parte de Sandro Rosell (2010). El abogado representa una cosa y la contraria. Capaz de despotricar del Real Madrid y de alinearse con la entidad que preside Florentino Pérez cuando en las arcas del club catalán lucían telarañas.

Pero también de aceptar el proyecto de la Superliga y desdecirse cuando ha sentido la presión de los grandes actores del fútbol mundial. En la campaña ha hecho suya la frase: «Contra todo y contra todos» y siempre recuerda que él ha sido el único que ha salvado dos veces al Barça.

Un mano a mano este domingo: Laporta vs Font

Font, sabedor del carisma y la intuición de Laporta, ha luchado con las pocas armas que le quedan. Se ha aliado con una plataforma de socios para intentar rascar votos de la grada, socios descontentos con la política social de Laporta, con componentes de los grupos de animación, alejados del estadio, con desencantados del Palau Blaugrana, por el poco protagonismo de las secciones, y ha armado un vistoso programa electoral.

A Laporta tampoco le influye que se considere que el Barça sea una especie de «empresa familiar» en la que trabajan su hermana Maite o su prima Marta Segú, que es la directora general de la Fundació, ni cuando desde la oposición le han afeado que su ex cuñado, Alejandro Echevarría, sin cargo en el organigrama, sea de los que más poder aglutinan en el club.

Y es que en el haber de Laporta pesa mucho haber rehecho el proyecto deportivo con la llegada de Hansi Flick y el papel relevante de la generación que lidera Lamine Yamal. También que en una época de vacas flacas, la directiva que preside se haya lanzado a construir un nuevo estadio, que cuando esté listo será el más grande de Europa con 105.000 asientos.