Mariona: «Tenemos respeto por Inglaterra y es una gran motivación tener que ganarlas»

España vuelve a medirse a Inglaterra, en la fase de clasificación para el Mundial femenino 2027, en un duelo en el que está obligada a ganar. Mariona Caldentey ha atendido a los medios en su tierra, en Mallorca, donde se celebrará el choque entre las dos mejores selecciones del mundo. «Tenemos mucho respeto a Inglaterra por todo lo que ha hecho», ha destacado, además de confiar en poder ganar «de dos goles» para seguir dependiendo de ellas mismas para estar en la cita mundialista evitando la repesca. «Es una gran motivación. Les hemos ganado en el pasado y nos da confianza. Hemos hecho autocrítica y vamos a intentar mejorar».

«Es un partido superespecial para nosotras. Creo que es el mejor partido de selecciones que puede verse hoy en día. Sabemos que tenemos de ganar por dos goles y es una gran motivación», ha señalado la futbolista del Arsenal.

La polivalente futbolista de la Selección ha destacado lo que supone para ella jugar en casa: «Estamos muy contentas de jugar en Mallorca y muy concentradas en poder ganar a Inglaterra. Jugamos con mucho respeto hacia Inglaterra por todo lo que han hecho, con muchas ganas de estar en el Mundial lo antes posible. Estamos en casa y llegamos con pocas bajas y eso también siempre suma, respetando al rival siempre».

«Somos una selección a la que le gusta dominar y meter goles; intentaremos meter el primero cuanto antes y sabemos que tenemos mucha calidad y mucho gol arriba», ha apuntado sobre el duelo.

Las inglesas han ganado los últimos dos enfrentamientos ante España, uno en la final de la pasada Eurocopa y el último, hace mes y medio en Wembley: «Les hemos ganado en el pasado y eso también nos da confianza. Hemos hecho autocrítica y vamos a intentar mejorar».

Una de las noticias de España para este parón es el regreso de Aitana Bonmatí tras su lesión: «Estamos supercontentas de tenerla de vuelta. Ha sido una baja muy importante. Llegamos a final de temporada habiendo competido mucho, pero vamos a estar al máximo nivel porque ya después podremos descansar».

Sobre Inglaterra, ha dicho que «siempre han tenido la misma intensidad, son un bloque que trabaja muy bien como equipo y saben competir de principio a fin y seguro que será un partido muy difícil».

También ha revelado lo que supone para ella enfrentarse a varias de sus compañeras de equipo en el Arsenal: «Estamos cansadas de vernos las caras, entre comillas, y en el vestuario hacemos la broma de que ‘nos ha tocado otra vez’».