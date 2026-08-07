Ferran Torres recibe el homenaje de su pueblo y se convierte en imagen de la Comunidad Valenciana

Este viernes ha sido el gran día de Ferran Torres, el héroe de la selección española de fútbol en la final del Mundial, con el gol del triunfo ante Argentina. Ferran Torres ha recibido el caluroso homenaje de su pueblo, Foyos, horas después de rubricar con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, el compromiso para convertirse en embajador e imagen de la Comunidad Valenciana en los cinco continentes. Los homenajes no acaban aquí. Pérez Llorca ha anunciado que va a proponer la concesión de la Alta Distinción de la Generalitat del día 9 de Octubre (el día de la Comunidad Valenciana) tanto a Ferran Torres como a Alex Grimaldo. Este último, igualmente valenciano y también componente de la selección campeona del mundo. «Son un orgullo para los valencianos», ha elogiado el President.

«Allá donde voy siempre digo que soy de Foyos», ha expresado el futbolista en el transcurso de un homenaje en su localidad natal al que no han faltado su familia y sus amigos. La noche en que Ferran Torres festejaba el título mundial, justo después del triunfo, llevaba atada a su cintura la Real Señera Valenciana.

A Ferrán Torres lo han recibido en Foyos con una lluvia de confeti de colores rojos y amarillo, los de la bandera de España. Pero al homenaje no solo han asistido vecinos de Foyos, sino también de otros municipios cercanos.

Antes, por la mañana, Ferran Torres ha sido recibido en el Palau de Presidencia de la Generalitat Valenciana por Juanfran Pérez Llorca. Allí, ambos han rubricado el protocolo de colaboración por el que el futbolista promocionará la Comunidad Valenciana los dos próximos años como embajador e imagen de esta autonomía.

El acuerdo contempla la participación de Ferran Torres en tres actos al año. Y carece de contenido económico y retribuciones para el deportista, más allá de los gastos derivados de transporte, alojamiento y desplazamientos vinculados a una actuación que asumirá la Generalitat. De facto, Ferran Torres promocionará gratis en el mundo la Comunidad Valenciana, todo un detalle y un hito en quien ha sido el goleador de la finalísima de un Mundial de fútbol.

El protocolo, como se ha dicho, tiene una duración de dos años naturales. Y permitirá realizar un conjunto de actuaciones destinadas a reforzar la promoción y proyección exterior de la Comunidad Valenciana, poniendo en valor sus atractivos turísticos, culturales, gastronómicos y de ocio en mercados nacionales e internacionales.

También, incluye acciones de comunicación estratégica con la colaboración de Ferran Torres a fin de consolidar la marca Comunitat Valenciana como referente de calidad de vida, de sostenibilidad y vanguardia, así como la participación en eventos, foros y encuentros de especial relevancia que contribuyan a visibilizar el talento y el posicionamiento estratégico del territorio, según ha trasladado la Generalitat.

Además, todo ello se complementará con la difusión de los valores y la identidad valenciana, destacando la cultura del esfuerzo, la resiliencia, la hospitalidad y el estilo de vida mediterráneo que caracteriza a la sociedad valenciana.