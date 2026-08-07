Un varón se atrinchera con su madre octogenaria en una vivienda de Valencia durante varias horas

Un varón, de 58 años, ha permanecido varias horas atrincherado este viernes en una vivienda de Valencia junto a su madre, una mujer de 81 años con movilidad reducida. Finalmente, agentes de la Policía Nacional han conseguido acceder a la citada vivienda y reducirlo, a fin de evitar que se causara a sí mismo algún daño. Los hechos han ocurrido en el distrito de El Marítimo. El mismo en que el pasado miércoles se produjo la detención de un hombre de 62 años y propietario de un bar, por la muerte de otro hombre, de la misma nacionalidad y de 20 años.

En el caso del hombre atrincherado en su vivienda junto a su madre octogenaria, la Policía Nacional ha activado el protocolo para este tipo de situaciones la mañana de este viernes, cuando ha tenido noticia de lo que estaba sucediendo en la vivienda antes citada.

Pasadas varias horas, los agentes han conseguido entrar en el interior de la vivienda y lo han reducido con el objetivo de que no se causara daño alguno. Luego, ha sido trasladado a un centro médico para que allí fuera atendido debidamente debido al estado mental en que se encontraba, según ha trasladado la Policía Nacional.

El incidente ha originado un importante despliegue policial. Hasta el lugar en que se estaban produciendo los hechos han acudido agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES); dos negociadores de la Policía Nacional; la Unidad de Prevención y Reacción (UPR); el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) perteneciente a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana; la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los agentes de la Comisaría del Marítimo.

Finalmente, los agentes han podido acceder a la vivienda en que se estaban produciendo los hechos y zanjar el incidente, además de atender tanto a la mujer octogenaria como a su hijo.