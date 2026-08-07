EEUU apoya la soberanía de España sobre Ceuta y culpa a Sánchez de la invasión: «No ha defendido a su pueblo»

El Departamento de Estado de Estados Unidos salió este jueves al paso de los temores generados en España sobre una posible rectificación de Washington respecto a la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Fue el portavoz Tommy Pigott quien defendió la integridad territorial de España durante unas declaraciones en las que aseguró que su país apoya «sin ambigüedad la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla». Sin embargo, el Gobierno americano no ahorró críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que responsabilizó directamente de la crisis migratoria que ha desbordado la ciudad autónoma.

«La invasión de decenas de miles de inmigrantes en Ceuta es una consecuencia directa de la negativa del Gobierno español a defender su soberanía, asegurar sus fronteras y proteger a su pueblo», afirmó Pigott, que instó a España a «tomar todas las medidas necesarias para expulsar a los inmigrantes ilegales y recuperar el control de sus fronteras». El portavoz añadió que las acusaciones que sugerían que Washington cuestionaba el control español de las ciudades habían sido «difundidas por actores malintencionados que desean distraer de la vergonzosa negativa del Gobierno español a defender a su pueblo frente a la invasión migratoria».

La declaración, recogida por la web Politico, llega después de que políticos y medios españoles expresaran su preocupación por el acercamiento entre Marruecos, que reivindica Ceuta y Melilla, y el presidente Donald Trump, enfurecido con Sánchez por su negativa a apoyar la guerra de Irán. Un informe reciente del Congreso estadounidense había descrito las ciudades como ubicadas «en territorio marroquí», aunque el Departamento de Estado aclaró que dicho documento no representa la ley ni la política oficial de Estados Unidos.

Pigott cerró su intervención con un mensaje inequívoco: «La inmigración masiva sin restricciones hacia Ceuta pone en peligro al pueblo español y amenaza la seguridad de Europa. El Departamento de Estado está con el pueblo español y con todos los europeos en defensa de su soberanía y acoge con satisfacción todos los esfuerzos para repeler la invasión, expulsar a los inmigrantes ilegales del territorio europeo y asegurar las fronteras de Europa».