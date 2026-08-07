La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía visitan por sorpresa la Casa Esment

La Reina Letizia, acompañada de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han visitado por sorpresa la Casa Esment para conocer la trayectoria de la fundación y la realidad de las personas que trabajan en ella.

La visita fue por sorpresa este jueves por la mañana, sin convocar a medios, y durante unas dos horas, la Reina Letizia y sus hijas se interesaron por el modelo de formación dual y pusieron en valor el acompañamiento que se realiza a los usuarios, según han explicado fuentes de la fundación.

Se trata de una organización que nació en el año 1962 para que las personas con discapacidad intelectual y sus familias pudieran disfrutar de sus vidas y que ha estado centrada en la protección y defensa de los derechos de las personas y de sus familias.

Durante la visita reinó un ambiente distendido y cercano y la Reina, la Princesa y la Infanta no dudaron en fotografiarse con las personas trabajadoras.

Fue la Reina Letizia, según las fuentes de Esment, la que se interesó por visitar y conocer la realidad de la fundación, aun sabiendo que a estas alturas de agosto el nivel de actividad es reducido.

Así, recorrieron la imprenta, donde sigue habiendo estos días algo de actividad, y saludaron y se interesaron por la realidad de cada uno de los trabajadores, cuál es su día a día y qué itinerarios formativos han seguido.

Desde la fundación han agradecido la visita, anunciada el día anterior, y han resaltado la contribución a la visibilidad de las personas con discapacidad. La entidad ofrece un conjunto de apoyos, una orientación y acompañamiento constantes para desarrollar oportunidades de desarrollo personal, social y laboral en los ámbitos de la formación, la ocupación con sentido y el empleo a sus usuarios. Un itinerario seguro y flexible que se adapta a las necesidades en cada etapa de la vida.